В Керчи у обновленного ребцентра для бойцов СВО появился блиндаж времен войны - РИА Новости Крым, 09.05.2026
В Керчи у обновленного ребцентра для бойцов СВО появился блиндаж времен войны
В Керчи у реабилитационного центра в поселке Подмаячный проходит праздничный митинг в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. Гостям показали РИА Новости Крым, 09.05.2026
В Керчи у обновленного ребцентра для бойцов СВО появился блиндаж времен войны

16:37 09.05.2026
 
КЕРЧЬ, 9 мая – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. В Керчи у реабилитационного центра в поселке Подмаячный проходит праздничный митинг в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. Гостям показали обновленные помещения, экспозицию блиндажа времен войны и накормили праздничным обедом в честь Дня Победы.
Подробности – в репортаже РИА Новости Крым.
Белый фасад ребцентра для воинов спецоперации в Керчи отражает майское солнце, на стеклах играют блики. Рядом проходит праздничный митинг.
Как рассказал президент благотворно фонда "Спасибо маме за жизнь" Николай Руге, в центре есть чем удивить и порадовать гостей. В преддверии праздника Победы здесь собрали тематическую экспозицию, которая станет пологом к масштабному музею. Это блиндаж бойцов Красной армии. Экспонатами поделились музеи, поисковики и добровольцы.
Также в центре закончили утепление кровли, установили межэтажные перекрытия, поставили окна.

"Мы как раз успели к маю. В следующее воскресенье, 17 мая, у нас первый заезд – это жены участников спецоперации со Ставрополя. И из Санкт-Петербурга приедет группа волонтеров, которые ездят по фронту, выступают для ребят с патриотическими песнями. Всего ждем около 20 гостей", – рассказал представитель Руге.

Новые знакомства керченские волонтеры завязывают в поездках по всей стране. Недавно закончился благотворительный тур – посетили Чеченскую республику, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ставропольский край, Астраханскую область. Собрали около сотни портретов героев СВО. Каждая картина написана местными художниками с участием мастеров из Санкт-Петербурга.
Часть работ также показали гостям на выставке перед ребцентром. К слову, таких центров в стране уже три. Помимо плотного проекта в Керчи, волонтеры открыли места в в Ленинградской области и Ставропольском крае.
Строят планы и на летний период. Керченские волонтеры традиционно ждут в гости детей со всей России на отдых, экскурсии, мастер-классы и обмен опытом.
