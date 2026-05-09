Рейтинг@Mail.ru
В ГД назвали роль Крыма в сохранении исторической памяти народов в России - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260509/v-gd-nazvali-rol-kryma-v-sokhranenii-istoricheskoy-pamyati-narodov-v-rossii-1155858704.html
В ГД назвали роль Крыма в сохранении исторической памяти народов в России
В ГД назвали роль Крыма в сохранении исторической памяти народов в России - РИА Новости Крым, 09.05.2026
В ГД назвали роль Крыма в сохранении исторической памяти народов в России
Патриотическое единство народа наиболее рельефно проявляется в многонациональном Крыму, благодаря чему на государственном уровне принимаются важнейшие решения,... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T08:26
2026-05-09T08:26
крым
общество
леонид ивлев
память
государственная дума рф
мнения
история
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111026/64/1110266418_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_8a5c97e7b567a22ffe2a93e3e47c598c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Патриотическое единство народа наиболее рельефно проявляется в многонациональном Крыму, благодаря чему на государственном уровне принимаются важнейшие решения, в том числе по сохранению исторической памяти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат ГД РФ от Крыма Леонид Ивлев.Единство народов России лежит в основе наших побед – ПутинОн отметил, что Государственная Дума приняла очень много законов по сохранению исторической памяти. "Один из них касается ответственности за геноцид советского народа, и инициирован он был именно в Крыму", – подчеркнул парламентарий.Все началось три года назад с памятных мероприятий у мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный" и в мемориальном сквере на месте концлагеря "Картофельный городок" под руководством Госсовета республики, напомнил он. Тогда впервые были приведены страшные цифры и перечислены фамилии замученных здесь и погибших в годы Великой Отечественной войны людей, отметил Ивлев."Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБИ, наконец, следующим шагом стало решение Государственной Думы, согласно которому был принят закон о геноциде советского народа, добавил он."И были внесены статьи в Уголовный кодекс за отрицание геноцида, за искажение памятников, уничтожение памятников, глумление над могилами погибших солдат. И предусмотрены меры административной и уголовной ответственности. С точки зрения административного права там штраф до 5 миллионов рублей. С точки зрения уголовного права – тюрьма до пяти лет", – напомнил парламентарий.Ранее Ивлев заявлял, что "Крым – регион, в котором уровень патриотизма зашкаливает" и очень сильна инициатива гражданского общества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все нации против фашизма: в Симферополе открыли новую уличную выставку Путин назвал Севастополь патриотической столицей России Единство в согласии через восстановление справедливости
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111026/64/1110266418_307:0:5214:3680_1920x0_80_0_0_106fa3828976857d5a396ebb2ba1fdec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, леонид ивлев, память, государственная дума рф, мнения, история, россия
В ГД назвали роль Крыма в сохранении исторической памяти народов в России

Патриотическое единство народа ярче всего проявляется в Крыму – депутат ГД Ивлев

08:26 09.05.2026
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПатриотическая акция "Зажги свечу памяти" на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в селе Мирное Симферопольского района
Патриотическая акция Зажги свечу памяти на территории мемориального комплекса Концлагерь Красный в селе Мирное Симферопольского района - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Патриотическое единство народа наиболее рельефно проявляется в многонациональном Крыму, благодаря чему на государственном уровне принимаются важнейшие решения, в том числе по сохранению исторической памяти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат ГД РФ от Крыма Леонид Ивлев.

"В этом году объявлен Год единства народов... И именно патриотическое единство народа наиболее рельефно проявляется в Крыму", – считает Ивлев.

Единство народов России лежит в основе наших побед – Путин
Он отметил, что Государственная Дума приняла очень много законов по сохранению исторической памяти. "Один из них касается ответственности за геноцид советского народа, и инициирован он был именно в Крыму", – подчеркнул парламентарий.
Все началось три года назад с памятных мероприятий у мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный" и в мемориальном сквере на месте концлагеря "Картофельный городок" под руководством Госсовета республики, напомнил он. Тогда впервые были приведены страшные цифры и перечислены фамилии замученных здесь и погибших в годы Великой Отечественной войны людей, отметил Ивлев.
"Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБ
"И народ всколыхнулся. И такие мероприятия пошли во всех регионах Российской Федерации, которые были в годы войны оккупированы фашистскими захватчиками. Затем к этой теме подключились верховные суды республик и Верховный Суд Российской Федерации, которые уже с точки зрения нормативно-правовой базы приняли решение, подтверждающее геноцид Советского народа в годы Великой Отечественной войны", – сказал депутат ГД.
И, наконец, следующим шагом стало решение Государственной Думы, согласно которому был принят закон о геноциде советского народа, добавил он.
"И были внесены статьи в Уголовный кодекс за отрицание геноцида, за искажение памятников, уничтожение памятников, глумление над могилами погибших солдат. И предусмотрены меры административной и уголовной ответственности. С точки зрения административного права там штраф до 5 миллионов рублей. С точки зрения уголовного права – тюрьма до пяти лет", – напомнил парламентарий.
Ранее Ивлев заявлял, что "Крым – регион, в котором уровень патриотизма зашкаливает" и очень сильна инициатива гражданского общества.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Все нации против фашизма: в Симферополе открыли новую уличную выставку
Путин назвал Севастополь патриотической столицей России
Единство в согласии через восстановление справедливости
 
КрымОбществоЛеонид ИвлевПамятьГосударственная Дума РФМненияИсторияРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:26В ГД назвали роль Крыма в сохранении исторической памяти народов в России
08:05Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:43Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
07:16Трамп готов отправить делегацию для переговоров по Украине в Москву
07:02Одна на всех: вклад советских республик в Победу
00:01Погода в Крыму в День Победы
00:00Какой сегодня праздник: 9 мая 2:37
23:33Атака на центр аэронавигации и отключения света в Крыму: главное за день
23:06В Кремле осадили Зеленского после указа о "разрешении" на парад в Москве
22:50Товарооборот РФ и Казахстана превысит $30 млрд в этом году – Токаев
22:24Путин: Россия официально никого не приглашала на празднование 9 Мая
22:10Длинный отдых в мае – какие крымские курорты выбирают россияне
21:50РФ согласилась на инициативу США о перемирии и обмене пленными – Кремль
21:41Трамп заявил о трехдневном перемирии и обмене пленными между РФ и Украиной
21:15Путин и Лукашенко встретились в Кремле
21:10В Ленинском районе Крыма дали старт движения "Юнармии" на базе местного ДОСААФ
20:43Над Черным морем и Ростовской областью сбиты украинские БПЛА
20:40Путин рассказал о телефонном разговоре с Трампом
20:38Воздушное движение на юге РФ полностью восстановят за 2-3 дня – Савельев
20:35Путин назвал терактом атаку ВСУ на аэронавигационный центр в Ростове
Лента новостейМолния