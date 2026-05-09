В ГД назвали роль Крыма в сохранении исторической памяти народов в России

Патриотическое единство народа ярче всего проявляется в Крыму – депутат ГД Ивлев
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПатриотическая акция "Зажги свечу памяти" на территории мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в селе Мирное Симферопольского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Патриотическое единство народа наиболее рельефно проявляется в многонациональном Крыму, благодаря чему на государственном уровне принимаются важнейшие решения, в том числе по сохранению исторической памяти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат ГД РФ от Крыма Леонид Ивлев.
"В этом году объявлен Год единства народов... И именно патриотическое единство народа наиболее рельефно проявляется в Крыму", – считает Ивлев.
Он отметил, что Государственная Дума приняла очень много законов по сохранению исторической памяти. "Один из них касается ответственности за геноцид советского народа, и инициирован он был именно в Крыму", – подчеркнул парламентарий.
Все началось три года назад с памятных мероприятий у мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный" и в мемориальном сквере на месте концлагеря "Картофельный городок" под руководством Госсовета республики, напомнил он. Тогда впервые были приведены страшные цифры и перечислены фамилии замученных здесь и погибших в годы Великой Отечественной войны людей, отметил Ивлев.
"И народ всколыхнулся. И такие мероприятия пошли во всех регионах Российской Федерации, которые были в годы войны оккупированы фашистскими захватчиками. Затем к этой теме подключились верховные суды республик и Верховный Суд Российской Федерации, которые уже с точки зрения нормативно-правовой базы приняли решение, подтверждающее геноцид Советского народа в годы Великой Отечественной войны", – сказал депутат ГД.
И, наконец, следующим шагом стало решение Государственной Думы, согласно которому был принят закон о геноциде советского народа, добавил он.
"И были внесены статьи в Уголовный кодекс за отрицание геноцида, за искажение памятников, уничтожение памятников, глумление над могилами погибших солдат. И предусмотрены меры административной и уголовной ответственности. С точки зрения административного права там штраф до 5 миллионов рублей. С точки зрения уголовного права – тюрьма до пяти лет", – напомнил парламентарий.
Ранее Ивлев заявлял, что "Крым – регион, в котором уровень патриотизма зашкаливает" и очень сильна инициатива гражданского общества.
