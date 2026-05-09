В ГД назвали роль Крыма в сохранении исторической памяти народов в России

2026-05-09T08:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Патриотическое единство народа наиболее рельефно проявляется в многонациональном Крыму, благодаря чему на государственном уровне принимаются важнейшие решения, в том числе по сохранению исторической памяти. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат ГД РФ от Крыма Леонид Ивлев.Единство народов России лежит в основе наших побед – ПутинОн отметил, что Государственная Дума приняла очень много законов по сохранению исторической памяти. "Один из них касается ответственности за геноцид советского народа, и инициирован он был именно в Крыму", – подчеркнул парламентарий.Все началось три года назад с памятных мероприятий у мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов "Концлагерь "Красный" и в мемориальном сквере на месте концлагеря "Картофельный городок" под руководством Госсовета республики, напомнил он. Тогда впервые были приведены страшные цифры и перечислены фамилии замученных здесь и погибших в годы Великой Отечественной войны людей, отметил Ивлев."Картофельный городок": ужасы концлагеря в Симферополе - архивы ФСБИ, наконец, следующим шагом стало решение Государственной Думы, согласно которому был принят закон о геноциде советского народа, добавил он."И были внесены статьи в Уголовный кодекс за отрицание геноцида, за искажение памятников, уничтожение памятников, глумление над могилами погибших солдат. И предусмотрены меры административной и уголовной ответственности. С точки зрения административного права там штраф до 5 миллионов рублей. С точки зрения уголовного права – тюрьма до пяти лет", – напомнил парламентарий.Ранее Ивлев заявлял, что "Крым – регион, в котором уровень патриотизма зашкаливает" и очень сильна инициатива гражданского общества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все нации против фашизма: в Симферополе открыли новую уличную выставку Путин назвал Севастополь патриотической столицей России Единство в согласии через восстановление справедливости

