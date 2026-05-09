В Алуште открыли памятник героям СВО

В сквере Победы в Алуште открыли новый памятник героям специальной военной операции и добавили имена 17 павших бойцов на Аллее Славы. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 09.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В сквере Победы в Алуште открыли новый памятник героям специальной военной операции и добавили имена 17 павших бойцов на Аллее Славы. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.

"Напротив величественного памятника Воину-освободителю теперь стоит памятник нашим современным героям. Это не просто открытие нового монумента. Это встреча лицом к лицу героев-освободителей Великой Отечественной войны и воинов, проявивших мужество в ходе специальной военной операции", - написал она в МАКС.

Кроме того, на Аллее Славы появились новые имена 17 воинов-алуштинцев, погибших при исполнении служебного долга в ходе СВО, рассказала Огнева.
"В Приморском парке мы склонили головы перед светлой памятью павших, тех, кто в годы Великой Отечественной войны не щадил себя ради свободы Родины, и тех, кто сегодня встал на защиту Отечества и отдал самое дорогое — свои жизни ради нас, ради мира", - добавила мэр.
