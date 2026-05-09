https://crimea.ria.ru/20260509/utro-mira-o-chem-pisali-gazety-sovetskogo-soyuza-9-maya-1945-goda-1146245579.html

Утро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 года

Утро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 года - РИА Новости Крым, 09.05.2026

Утро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 года

РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T08:45

2026-05-09T08:45

2026-05-09T08:45

день победы

ссср

80 лет победы

иосиф сталин

ялта

севастополь

уинстон черчилль

армия и флот

крым

сми

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146296899_204:0:1200:560_1920x0_80_0_0_9ff43ab8c89dc1908c13a76bcfa37484.jpg

"Прохожий кричит встречному: – Митя, ты? – Нет! – Ну все равно… Война кончилась!"Такой ход 81 год назад журналист придумал, чтобы рассказать об одном из главных событий мировой истории в статье "В исторический час", опубликованной 9 мая 1945 года в газете "Комсомольская правда". О том, что в День Победы писала местная и центральная пресса, расскажем в материале РИА Новости Крым спустя более чем 80 лет.Первые страницы газетГазеты в СССР были наиважнейшим источником информации. В отличие от радио, сводки которого передавались в определенное время, газеты читали все и при любой возможности. Газетчикам в ночь с 8 на 9 мая пришлось нелегко, их ночь была бессонной. Многим пришлось срочно переверстывать полосы и срочно, очень срочно готовить материалы, которые должны были выйти утром в день, объявленный праздничным, о чем в газетах также сообщалось: был опубликован указ президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая Праздником Победы и нерабочим днем.Этот указ был напечатан на всех первых полосах центральной и местной прессы, так же, как и текст подписанного от имени германского верховного командования 8 мая акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.Тут же в номерах, изученных корреспондентом РИА Новости Крым, "Комсомолки", "Известий", "Славы Севастополя" (газета ВКП (б) Севастополя) и "Сталинского знамени" (газета Ялтинского ВКП(б) и горсовета депутатов) в Крымской республиканской библиотеке им. Франко, на первых полосах программные статьи без подписей авторов.А "Комсомольская правда" вспоминает слова Сталина, сказанные им 6 ноября 1941 года, когда враг стоял у ворот Москвы: "Наше дело правое – победа будет за нами!""Фашистского зверя мы доконали. За стальным щитом Красной Армии наш народ будет крепить могущество великой социалистической державы. Какие огромные творческие перспективы открываются перед нами сегодня! Какие великие созидательные дела нас ждут!" – смотрит в будущее "Комсомолка".Безусловно, все статьи прославляют генералиссимуса Сталина, партию большевиков и не единожды упоминают, что дело Ленина живет. Но за любыми словами – прославление ежедневного подвига обычного человека: солдата, матроса, шахтера, механика, врача.Виктор родился в праздник ПобедыО празднике пишут много. Корреспонденты "Известий" и "Комсомольской правды" с 2:10 ночи, когда было дано по радио объявление о Победе, как и все обычные люди, не спали – они вышли на улицы, чтобы не только участвовать во всенародном ликовании, но и потом описать его. Они идут к стенам Кремля в Москве, в цеха и на фабрики, потому что люди тянутся к своим рабочим местам."На Центральном телеграфе после известия о победе собрались сотни людей. Они спешат поздравить своих родных, поделиться счастьем этих минут", – описывают происходящее корреспонденты "Известий" Беликов и Жданов.Журналисты даже успели побывать в роддоме №14 Москвы, где рожденного в эту ночь мальчика молодая мать называет Виктором: у нее 9 мая 1945 года – двойной праздник.Работают не только корреспонденты в Москве, но и в других городах Советского Союза. Радость людей и их эмоции в "Известиях" публикуют из Свердловска, Тулы, Кривого Рога и Харькова."Комсомолка" дает фото людей в 4 утра в Москве на Красной площади – счастливые, в основном женские и детские лица. Это и понятно – мужчины пока на фронте.Примечательно, что в каждой статье названы имена и фамилии тех, о ком идет речь. То есть это живые люди, не выдуманные герои.В центральной прессе – слова поздравлений от одного из организаторов партизанского движения Сидора Ковпака, академиков Николая Бурденко, Петра Капицы и Алексея Баха.В "Известиях" выходит обширная статья известного драматурга Николая Погодина "Свершилось!" – в ней он цитирует стихотворение Пушкина "Клеветникам России" и заканчивает так: "Народ наш достиг вершины своих трудов и подвигов. Неслыханная высота истории. Невиданное время".Победа в прозе и стихахТакже в двух прочитанных нами газетах строки известных поэтов, в том числе и поэтов-фронтовиков: в "Известиях" Александра Прокофьева и Василия Лебедева-Кумача и в "Комсомольской правде" Алексея Суркова, Маргариты Алигер и Павла Антокольского:"Вот и вернулся юноша бессмертный, он правду человеческую спас", – описывает величие фронтовиков последний.О фронтовиках, "о тех, кто положил душу за нас и тех, имена кого нужно занести на мрамор", говорят и другие авторы.Но, помимо материалов праздничных, большое место отдается информации с фронтов, ведь война закончена, а бои еще идут: в газетах публикуют сводки, списки награждаемых и благодарности главнокомандующего СССР частям и отдельным командирам.Много мест на страницах отведено международной повестке. Так, отдельные достаточно объемные статьи посвящены подробному описанию процесса подписания акта о капитуляции Германии: корреспонденты с чувством и расстановкой пошагово расписывают – кто за кем и как прилетел, как сел за стол..."Здесь стоит здание военно-инженерного училища. Его изображение войдет в школьные учебники как символ Победы над фашизмом", – описывают место подписания акта журналисты.Как выглядит здание училища сейчас – кроме историков никто и не знает, а вот как выглядит поверженный рейхстаг и красное знамя над ним – знают все поколения победителей!Новости из-за рубежаИз других международных новостей – обзор американской прессы о франкистском режиме, об арестах приспешников фашистов в Италии и трех деятелей Виши, освобождении городов Югославии – Загреба и Любляны, и об итоговой пресс-конференции в английском посольстве в Москве супруги премьер-министра Великобритании Клементины Черчилль. Она являлась председателем британского комитета "Фонда помощи России" и в своей поездке по СССР фактически инспектировала, куда и как идет помощь, оказанная Лондоном Москве. Была и в Крыму. Увиденным миссис Черчилль осталась весьма довольна.На страницах центральной прессы в эти дни публикуются важные известия о формировании Организации Объединенных Наций, рождающейся в спорах и дипломатии на конференции в Сан-Франциско."В главных целях теперь специально сказано о соблюдении принципов справедливости и международного права. Здесь так же сказано о необходимости уважения принципов равноправия и самоопределения народов", – говорится в материале "Комсомольской правды" о пресс-конференции председателя Совета министров СССР Вячеслава Молотова.В статье специального корреспондента "Известий" Е. Жукова с удивительной наблюдательностью отмечены некоторые настроения в Америке относительно СССР:"Праздничное известие о безоговорочной капитуляции Германии занимает сегодня главное место на страницах американской печати. Однако некоторые обозреватели местных газет отмечают, что население западных штатов и, в частности, жители города Сан-Франциско, не проявляют очень большого энтузиазма по поводу окончания войны в Европе".Двойной праздник в СевастополеВозможно, акт о капитуляции Германии стал некоторой неожиданностью для редакции газеты "Славы Севастополя". Да, на первой полосе есть публикация официального текста акта и поздравление с праздником Победы, как и Указ об объявлении 9 мая праздничным и выходным днем. Но на других – материалы, посвященные годовщине освобождения Севастополя.И затем в библиотечной газетной подшивке за май – небольшой листок на четверть страницы с пометкой "экстренный выпуск" тиражом 3 тысячи экземпляров, полностью посвященный Победе и официальным ее документам. Возможно, дело в том, что пока в освобожденном и еще разрушенном Севастополе остро не хватает газетных кадров. Об этом гласит и объявление в "Славе Севастополя": "Редакции требуются машинистка, корректор, подчитчик, сторожа, курьер, уборщица, ученики, наборщики, печатники".Севастополь отходит от ужасных разрушений. На второй странице городской газеты журналисты вспоминают героический штурм Сапун-Горы весной 1944 года, военных летчиков-торпедоносцев.Удивительно, но рядом со статьей о слете пионеров, приуроченном к годовщине освобождения "Русской Трои" – совершенно неожиданный текст поздравительной телеграммы Патриарха Алексия епископу Иоасафу: "Приветствую вашу севастопольскую паству с днем освобождения Севастополя. Божьего благословения делу восстановления прекрасного города".А еще – большая статья секретаря городского комитета ВКП (б) Лесика о возрождении Севастополя под названием "Возродим город русской славы".В ней сказано, что строители города годовой план по восстановлению выполнили на 157%, и за этот период коллективу строителей шесть раз присуждалось переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны. И цифры – сколько восстановлено водопроводов, работают 9 школ, 8 детских садов, кинотеатр в приспособленном подвальном помещении, радиоузел, телеграф, почта, библиотека, восстановлено 112 408 квадратных метров жилья, простроены баня и гостиница.Все же газетчики "Славы Севастополя" успели к выпуску номера подготовить и праздничные материалы – город отмечает сразу два праздника: День Победы и День освобождения города от фашистских захватчиков. Есть и небольшая статья о том, как горожане встретили ночь Победы."В честь дня Победы обязуемся работать еще лучше, поднять производительность труда и выпускать продукцию только высокого качества", – цитирует работников городского хлебозавода корреспондент.В статье "По-севастопольски" автора Россейкина рассказывается о тех воинах-артиллеристах, которые дошли до Берлина и теперь там громят немцев, добивая зверя в его логове.Ликующая ЯлтаЯлтинская городская газета "Сталинское знамя" на первой странице публикует фото вождя с лаконичной подписью "Слава великому Сталину", акт о безоговорочной капитуляции Германии, объявление о праздничном дне 9 мая и небольшую заметку, которая называется "В ликующей Ялте".Большая часть газетной площади занята выжимкой о преступлениях германского правительства в Освенциме из сообщений Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. Подобная статья, но в большем размере и с фотографиями ужасов войны, была опубликована в "Известиях" 8 мая. В Крым информация пришла позднее.В газете также есть сводки с фронтов за 8 мая и фотография замка тевтонских рыцарей в городке Хайльсберг, занятом войсками Красной Армии. Очевидно, это смысловая отсылка к победе, которую над тевтонскими рыцарями одержал Александр Невский, устами которого в одноименном фильме Эйзенштейна говорит русский князь: "Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет". И эта фраза была пронесена через всю Великую Отечественную.В газете небольшими заметками описаны некоторые международные события. А на одну из статьей хочется обратить особое внимание.Под колонкой стоит подпись подполковника Ильи Вергасова. Возможно, это одна из первых его публикаций, из которых потом вырастут книги, ставшие классикой в ряду мемуаров о партизанском движении Крыма. В материале рассказывается о героических моментах жизни ялтинских партизан в горах над городом и описан эпизод героического и трагического боя на лесном кордоне Красный камень, где сейчас работает музей Партизанской славы.Партизан называет массу имен своих лесных соратников, описывает их характеры. Каждый из ялтинцев может узнать своего соседа, коллегу, родственника. Почувствуйте всю горечь, например, этих строк: "Вспоминается партизан Шаевич из Алупки, который жил с песнями, воевал с песнями. Он славно погиб. Умирая, он пел свою любимую песню "О далекой Москве".В подписи к колонке говорится, что Вергасов 9 мая 1945 года находится на оздоровлении в одной из здравниц Ялты, которые открылись после освобождения города от фашистской оккупации весной 1944 года.В "Сталинском знамени" много места уделено реализации Четвертого военного государственного займа. На страницах единственной городской газеты славят коллективы домов отдыха, НКВД, рыбзавода, амбулатории порта и другие, активно участвующие в займе – с именами сотрудников и размером внесенных сумм. Про некоторые коллективы сообщили лаконично: "Подписались все".Среди газетных статей – небольшие заметки о начале вылова камбалы и кукольном театре, организованном силами офицерских жен. А также большая статья о том, как ученики ремесленного училища помогли возродить свое учебное заведение – отстроить его и наладить дисциплину и учебу.Также в городской газете объявления о культурных мероприятиях. Так, 9 мая в ялтинском гортеатре давали джазовый концерт ансамбля под управлением Евсея Кагана (в программе фронтовые песни) и организовали просмотр фильма "Волшебное зерно" в кинотеатре "Спартак".Народ – Сталину, Сталин – народуБольшие материалы, посвященные празднованию Победы в Ялте и Севастополе, вышли в газетах на следующий день, 10 мая. Так, и в "Славе Севастополя" и в "Сталинском знамени" опубликованы обширные тексты телеграмм от имени ялтинцев и севастопольцев в адрес Сталина, которые были приняты на общегородских праздничных митингах.Что касается центральной прессы, тех же "Известий" и "Комсомольской правды", то газеты вышли с большими портретами лидеров Большой тройки – Сталина, Рузвельта и Черчилля. Были опубликованы также портреты маршалов и адмиралов СССР, генералов и фельдмаршалов Союзных войск. И еще одно фото – подписания акта о безоговорочной капитуляции германских войск.Кроме того, как в местной, так и в центральной прессе публиковалось положение о медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне" с фотографией и словесным описанием награды и ее колодки.В главном печатном издании СССР – газете "Правда" – также опубликовали обращения, воззвания, обращения к народу премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, премьер-министра Франции генерала Шарля де Голля, президента США Гарри Трумэна и госсекретаря Эдварда Стеттиниуса, короля Англии Георга VI.Большинство из них не преминули упомянуть роль СССР в борьбе с фашизмом."Французский народ, охваченный национальной гордостью и радостью, шлет братский привет своим доблестным союзникам, которые, как и он, выносили долгие и тяжкие страдания во имя одного и того же дела", – цитируют газеты генерала Шаря де Голля."Завтра мы воздадим особую хвалу русским товарищам, чья доблесть на поле боя являлась одним из великих вкладов в общую победу", – сказал Уинстон Черчилль."Армии союзников путем самопожертвования и преданности с помощью Бога заставили Германию безоговорочно капитулировать", – подчеркнул Трумэн.К сожалению, спустя 80 лет преемники этих политиков забыли слова своих предшественников.На первой странице "Правды" и множества других газет – обращение Иосифа Сталина к народу. В нем такие слова:"Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!"Несмотря на то, что официально Германия капитулировала, отдельные ее военные части продолжали попытки оказывать сопротивление, и об их планомерном разгроме спустя еще некоторое время гласили военные сводки. Кроме того, Вторая мировая война еще продолжалась, поступали сообщения о противостоянии американцев и японцев на островах в Тихом океане.Но победа уже случилась, эшелоны с победителями поехали домой, на восток."Скоро обнимут мужья жен, сыновья – матерей. Зазеленеют поля у Поняр, у Корсуни, у Мги – там, где лилась кровь и бушевал огонь. Трудно найти слова, чтобы сказать о таком счастье. Ты победила, Родина!" – так завершается программная статья "Утро мира" известнейшего писателя военного и послевоенного времени Ильи Эренбурга.

ссср

ялта

севастополь

крым

москва

франция

япония

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

день победы, ссср, 80 лет победы, иосиф сталин, ялта, севастополь, уинстон черчилль, армия и флот, крым, сми, москва, история, подвиги героев, герои россии, город-герой, франклин делано рузвельт, франция, япония, тихий океан, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, вторая мировая война, александр невский