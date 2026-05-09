Украина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне СВО

2026-05-09T13:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск, режим прекращения огня был нарушен украинской стороной в зоне СВО около 9000 раз. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8 970 нарушений режима прекращения огня, констатировали в ведомстве.В свою очередь Вооруженные силы РФ не наносили удары оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией, соблюдая перемирие, подчеркнули в Минобороны. В то же время российская армия зеркально реагировала на нарушения перемирия и наносила ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Российские военные поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов, добавили в Минобороны.8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.

министерство обороны рф, перемирие, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, атаки всу