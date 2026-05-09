Рейтинг@Mail.ru
Украина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260509/ukraina-8970-raz-narushila-peremirie-s-rossiey-v-zone-svo-1155889437.html
Украина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне СВО
Украина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне СВО - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Украина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне СВО
За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск, режим прекращения огня был нарушен украинской стороной в зоне СВО около 9000 раз. Об... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T13:35
2026-05-09T13:40
министерство обороны рф
перемирие
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135827837_225:0:1024:450_1920x0_80_0_0_7645c99896c8e907d0af9e234efc7372.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск, режим прекращения огня был нарушен украинской стороной в зоне СВО около 9000 раз. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8 970 нарушений режима прекращения огня, констатировали в ведомстве.В свою очередь Вооруженные силы РФ не наносили удары оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией, соблюдая перемирие, подчеркнули в Минобороны. В то же время российская армия зеркально реагировала на нарушения перемирия и наносила ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Российские военные поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов, добавили в Минобороны.8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000". Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/13/1135827837_109:0:1024:686_1920x0_80_0_0_25f7e5d7422a10e1fd3071877a56268e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, перемирие, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, атаки всу
Украина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне СВО

Украина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне спецоперации - Минобороны

13:35 09.05.2026 (обновлено: 13:40 09.05.2026)
 
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOVСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOV
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск, режим прекращения огня был нарушен украинской стороной в зоне СВО около 9000 раз. Об этом сообщает Минобороны России.

"За время перемирия ВСУ совершили 1 173 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 7 151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке оборонного ведомства.

Кроме того, украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений.
Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8 970 нарушений режима прекращения огня, констатировали в ведомстве.
В свою очередь Вооруженные силы РФ не наносили удары оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией, соблюдая перемирие, подчеркнули в Минобороны.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях", - указали в министерстве.
В то же время российская армия зеркально реагировала на нарушения перемирия и наносила ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.
Российские военные поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов, добавили в Минобороны.
8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".
Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФПеремириеВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:48Ребенок и врачи "скорой" ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
14:42Киев потерял 740 боевиков при атаках в зоне СВО в перемирие
14:28На конях со Знаменем Победы: как Севастополь празднует 9 Мая
14:04Переговоры по Украине поставлены на паузу - Ушаков
14:00Путин провел встречу с Фицо: о чем говорили лидеры двух стран
13:48ВСУ во время перемирия били по гражданским объектам в Крыму
13:44Знамя Победы установили на зубцах Ай-Петри в Крыму – видео
13:35Украина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне СВО
13:30Два безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море
13:28На Украине люди несут цветы к военным мемориалам в День Победы
12:51Нацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войны
12:32Символы и традиции Великой Победы – инфографика
12:18Более 100 самолетов вылетели из аэропортов Юга России
12:15Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов
11:56В Симферополе кованую карту России дополнили копиями военных памятников
11:49В Севастополе к 9 мая высадили 25 кустов сирени
11:36Священник и хирург Лука Крымский - инфографика РИА Новости Крым
11:23В Симферополе почтили память героев Великой Отечественной войны
11:13На Керченском полуострове на братских могилах почтили память героев войны
10:41Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
Лента новостейМолния