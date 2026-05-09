Трамп готов отправить делегацию для переговоров по Украине в Москву
2026-05-09T07:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Делегация из США готова приехать в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.Глава Белого дома также допустил возможность продления перемирия, поскольку, по его мнению, обе стороны довольны прекращением огня.Москва согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными с Киевом по формуле "1000 на 1000", сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил о трехдневном перемирии и обмене пленными между РФ и Украиной Путин рассказал о телефонном разговоре с ТрампомКонфликт на Украине близится к завершению – Фицо
Трамп заявил о готовности отправить делегацию США для переговоров по Украине в Москву
"Я бы пошел на это, если бы думал, что это поможет. Я бы сделал это", — цитирует его РИА Новости.
Глава Белого дома также допустил возможность продления перемирия, поскольку, по его мнению, обе стороны довольны прекращением огня.
"Я бы хотел увидеть значительное продление", — добавил Трамп.
Москва согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными с Киевом по формуле "1000 на 1000", сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
