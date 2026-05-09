Товарооборот России и Абхазии вырос на 16%
2026-05-09T19:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Абхазией за год вырос на 16%, и этот показатель можно еще улучшить, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Кремле с абхазским лидером Бадрой Гунбой.
"Хочу отметить, что наши межгосударственные отношения развиваются успешно. Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Достаточно сказать, что товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16%, это хороший показатель. Понятно, что еще очень многое нужно сделать, это естественно", - сказал Путин.
Он также поблагодарил президента Абхазии за участие в праздновании Дня Победы в Москве. Путин отметил, что больше 55 тысяч жителей Абхазии в свое время приняли участие в Великой Отечественной войне, 23 человека были удостоены звания Героя Советского Союза.
Бадра Гунба в свою очередь поблагодарил российского лидера за сохранение памяти о победе в Великой Отечественной войне.
"Позвольте еще раз поздравить вас с этим великим праздником, сказать слова благодарности за то, что даете нынешним поколениям хранить святую память о великой Победе. Это ваша личная заслуга, то, что поколениями будут ценить", - заявил президент Абахазии.
