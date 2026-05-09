Товарооборот России и Абхазии вырос на 16%

Товарооборот между Россией и Абхазией за год вырос на 16%, и этот показатель можно еще улучшить, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Кремле с... РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T19:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Абхазией за год вырос на 16%, и этот показатель можно еще улучшить, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Кремле с абхазским лидером Бадрой Гунбой.Он также поблагодарил президента Абхазии за участие в праздновании Дня Победы в Москве. Путин отметил, что больше 55 тысяч жителей Абхазии в свое время приняли участие в Великой Отечественной войне, 23 человека были удостоены звания Героя Советского Союза.Бадра Гунба в свою очередь поблагодарил российского лидера за сохранение памяти о победе в Великой Отечественной войне.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

