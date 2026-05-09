Священник и хирург Лука Крымский - инфографика РИА Новости Крым
Инфографика
Священник и хирург Лука Крымский - инфографика РИА Новости Крым
Священник и хирург Лука Крымский - инфографика РИА Новости Крым
Священник и хирург Лука Крымский - инфографика РИА Новости Крым
9 мая 1877 года в Керчи родился Святитель Лука Крымский - пастырь и одновременно практикующий выдающийся российский и советский хирург, автор трудов по... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T11:36
2026-05-09T11:36
инфографика
святитель лука крымский (войно-ясенецкий)
общество
религия
медицина
рпц (русская православная церковь)
православие
святитель лука крымский (войно-ясенецкий), общество, религия, медицина, рпц (русская православная церковь), православие, инфографика
Священник и хирург Лука Крымский - инфографика РИА Новости Крым ко дню рождения святителя

11:36 09.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. 9 мая 1877 года в Керчи родился Святитель Лука Крымский - пастырь и одновременно практикующий выдающийся российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии, доктор медицинских наук, профессор, духовный писатель.
В 1898 году Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.
В 1924-1925 годах находился в ссылке в Туруханском крае по обвинению в контрреволюционной деятельности и шпионаже в пользу Англии.
В 1930 году был вновь арестован. В июле 1937 года архиепископа Луку арестовали в третий раз. Приговор по делу был вынесен в феврале 1940 года: пять лет ссылки в Красноярский край.
В 1946 году за опубликованные труды "Очерки гнойной хирургии" и "Поздние резекции при инфицированных ранениях больших суставов" владыке присудили Сталинскую премию I степени с денежным вознаграждением. Его он пожертвовал сиротам и вдовам воинов, павших в Отечественной войне.
В связи с назначением на Симферопольскую и Крымскую кафедру 26 мая 1946 года владыка переехал в Симферополь. В 1955 году Святитель Лука полностью ослеп то вынудило его оставить хирургию. Умер 11 июня 1961 года в воскресенье, в день Всех святых, в земле Российской просиявших.
К Святителю Луке сегодня, как и прежде, люди прибегают в случае тяжелой болезни. Молятся Луке Крымскому и перед операциями, и после хирургического вмешательства, чтобы послеоперационный период прошел благополучно.
