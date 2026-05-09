Средство от политической деменции: в России дали совет Мерцу

2026-05-09T10:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Сенатор РФ Алексей Пушков рекомендовал канцлеру Германии Фридриху Мерцу повесить у себя в кабинете фотографию Знамени Победы, чтобы не забывать, кто освободил Германию и всю Европу от нацизма.8 мая Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, не упомянув о решающей роли в этом Красной Армии. Ранее власти Берлина ввели запрет на демонстрацию флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, включая знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевскую ленточку и другие. Кроме того, запрещено воспроизведение советских песен и маршей военных лет. Ограничения будут действовать 8 и 9 мая на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове.

