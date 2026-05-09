Самое большое Знамя Победы развернули на Саур-Могиле в ДНР
Самое большое Знамя Победы развернули на Саур-Могиле в ДНР

В Донбассе развернули самое большое в мире Знамя Победы

15:51 09.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. На территории кургана Саур-Могила в Донецкой Народной Республике молодежь развернула самое большое в мире Знамя Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежной политики ДНР.
"Молодежь ДНР отпраздновала 81-ю годовщину Великой Победы. У мемориала "Твоим освободителям, Донбасс!" прозвучал концерт памяти и закружился Победный вальс. Затем "Бессмертный автополк" из 50 автомобилей проследовал до священного для каждого из нас места — Саур-Могилы, где молодежь развернула самое большое в мире Знамя Победы", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, более 200 представителей молодежи, силовых ведомств и органов исполнительной власти ДНР присоединились к автополку в рамках Общероссийской памятной акции "Бессмертный полк". Затем его участники развернули самое большое Знамя Победы в мире. Его размер составил 65 на 35 метров, вес – 370 килограммов.
Саур-Могила - место ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны. Здесь в 1943 году велось судьбоносное сражение за будущее Донецкого края и всей страны. Взятие советскими войсками кургана стало началом сокрушительного разгрома фашистов и привело к полному освобождению Донбасса. В ходе боев в августе 2014 года мемориал был разрушен постоянными обстрелами. В 2022 году мемориальный комплекс восстановлен и расширен силами Российского военно-исторического общества и Министерства обороны РФ.
