Самое большое Знамя Победы развернули на Саур-Могиле в ДНР
На территории кургана Саур-Могила в Донецкой Народной Республике молодежь развернула самое большое в мире Знамя Победы. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. На территории кургана Саур-Могила в Донецкой Народной Республике молодежь развернула самое большое в мире Знамя Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства молодежной политики ДНР.Как отметили в министерстве, более 200 представителей молодежи, силовых ведомств и органов исполнительной власти ДНР присоединились к автополку в рамках Общероссийской памятной акции "Бессмертный полк". Затем его участники развернули самое большое Знамя Победы в мире. Его размер составил 65 на 35 метров, вес – 370 килограммов.Саур-Могила - место ожесточенных боев в годы Великой Отечественной войны. Здесь в 1943 году велось судьбоносное сражение за будущее Донецкого края и всей страны. Взятие советскими войсками кургана стало началом сокрушительного разгрома фашистов и привело к полному освобождению Донбасса. В ходе боев в августе 2014 года мемориал был разрушен постоянными обстрелами. В 2022 году мемориальный комплекс восстановлен и расширен силами Российского военно-исторического общества и Министерства обороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На конях со Знаменем Победы: как Севастополь празднует 9 Мая Знамя Победы установили на зубцах Ай-Петри в Крыму – видеоСимволы и традиции Великой Победы – инфографика
