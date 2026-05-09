https://crimea.ria.ru/20260509/rossiya-na-svo-protivostoit-vooruzhaemoy-vsem-blokom-nato-sile--putin-1155879964.html
Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
Участники специальной военной операции противостоят агрессивной силе, которая поддерживается и вооружается блоком НАТО, и несмотря на это идут вперед. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T10:41
2026-05-09T10:41
2026-05-09T10:45
владимир путин (политик)
день победы
9 мая
новости сво
вооруженные силы россии
нато
коллективный запад
новости
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140541370_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_f8bb0f7c77a6826ec8dcb8a2401b938c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции противостоят агрессивной силе, которая поддерживается и вооружается блоком НАТО, и несмотря на это идут вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Путин отметил, что залогом успеха является моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, сплоченность россиян, их способность выдержать все, одолеть любые испытания.В Москве на Красной площади проходит Парад Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. В шествии принимают участие военнослужащие высших военных учебных заведений. Колонна военной техники в этом году в военном параде не задействована.Над Красной площадью летят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.Кроме того, в ходе трансляции зрителям показывают работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/17/1140541370_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_a3856b46cd64853ab6693d9673c0e28b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), день победы, 9 мая, новости сво, вооруженные силы россии, нато, коллективный запад, новости, безопасность
Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
Армия России в СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО агрессивной силе – Путин
10:41 09.05.2026 (обновлено: 10:45 09.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции противостоят агрессивной силе, которая поддерживается и вооружается блоком НАТО, и несмотря на это идут вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО И, несмотря на это, наши герои идут вперед", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что залогом успеха является моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, сплоченность россиян, их способность выдержать все, одолеть любые испытания.
"У нас общая цель, каждый вносит личный вклад в победу - бьется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен: наше дело правое, мы вместе, победа всегда была и всегда будет за нами", - заключил глава государства.
В Москве на Красной площади проходит Парад Победы
в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. В шествии принимают участие военнослужащие высших военных учебных заведений. Колонна военной техники в этом году в военном параде не задействована.
Над Красной площадью летят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.
Кроме того, в ходе трансляции зрителям показывают работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.