Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2026

Участники специальной военной операции противостоят агрессивной силе, которая поддерживается и вооружается блоком НАТО, и несмотря на это идут вперед.

2026-05-09T10:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции противостоят агрессивной силе, которая поддерживается и вооружается блоком НАТО, и несмотря на это идут вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Путин отметил, что залогом успеха является моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, сплоченность россиян, их способность выдержать все, одолеть любые испытания.В Москве на Красной площади проходит Парад Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. В шествии принимают участие военнослужащие высших военных учебных заведений. Колонна военной техники в этом году в военном параде не задействована.Над Красной площадью летят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.Кроме того, в ходе трансляции зрителям показывают работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

