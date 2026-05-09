Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции противостоят агрессивной силе, которая поддерживается и вооружается блоком НАТО, и несмотря на это идут вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Путин отметил, что залогом успеха является моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, сплоченность россиян, их способность выдержать все, одолеть любые испытания.В Москве на Красной площади проходит Парад Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. В шествии принимают участие военнослужащие высших военных учебных заведений. Колонна военной техники в этом году в военном параде не задействована.Над Красной площадью летят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.Кроме того, в ходе трансляции зрителям показывают работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО.
Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин

Армия России в СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО агрессивной силе – Путин

10:41 09.05.2026 (обновлено: 10:45 09.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Участники специальной военной операции противостоят агрессивной силе, которая поддерживается и вооружается блоком НАТО, и несмотря на это идут вперед. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО И, несмотря на это, наши герои идут вперед", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что залогом успеха является моральная, нравственная сила, отвага и доблесть, сплоченность россиян, их способность выдержать все, одолеть любые испытания.
"У нас общая цель, каждый вносит личный вклад в победу - бьется и на поле боя, и в тылу. Твердо уверен: наше дело правое, мы вместе, победа всегда была и всегда будет за нами", - заключил глава государства.
В Москве на Красной площади проходит Парад Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. В шествии принимают участие военнослужащие высших военных учебных заведений. Колонна военной техники в этом году в военном параде не задействована.
Над Красной площадью летят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.
Кроме того, в ходе трансляции зрителям показывают работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО.
