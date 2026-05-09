Россия будет развивать сотрудничество с Республикой Сербской - Путин

Россия и Республика Сербская будут и дальше развивать партнерство в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 09.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия и Республика Сербская будут и дальше развивать партнерство в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Республики Сербской.Он отметил, что РФ и Республика Сербская сообща выступают за формирование более справедливого миропорядка, продвижения взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела.Путин отметил, что у него сложилось конструктивное регулярное взаимодействие с лидером правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком. Президент РФ назвал его своим другом.Руководители Республики Сербской прибыли в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Представители РС традиционно участвуют в торжественных мероприятиях 9 мая в России. В эти дни в Москве находятся новый президент Республики Сербской Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и экс-президент, лидер правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

Путин принял в Кремле делегацию Республики Сербской Путин принял делегацию Республики Сербской, отметив твердый настрой России на развитие плодотворного сотрудничества. Президент Республики Сербской Синиша Каран, в свою очередь, назвал Россию самым главным стратегическим партнером на международной арене.

