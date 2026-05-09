Россия будет развивать сотрудничество с Республикой Сербской - Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Россия будет развивать сотрудничество с Республикой Сербской - Путин
Россия и Республика Сербская будут и дальше развивать партнерство в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 09.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия и Республика Сербская будут и дальше развивать партнерство в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Республики Сербской.Он отметил, что РФ и Республика Сербская сообща выступают за формирование более справедливого миропорядка, продвижения взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела.Путин отметил, что у него сложилось конструктивное регулярное взаимодействие с лидером правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком. Президент РФ назвал его своим другом.Руководители Республики Сербской прибыли в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Представители РС традиционно участвуют в торжественных мероприятиях 9 мая в России. В эти дни в Москве находятся новый президент Республики Сербской Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и экс-президент, лидер правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Путин принял в Кремле делегацию Республики Сербской
Путин принял делегацию Республики Сербской, отметив твердый настрой России на развитие плодотворного сотрудничества. Президент Республики Сербской Синиша Каран, в свою очередь, назвал Россию самым главным стратегическим партнером на международной арене.
Россия твердо настроена на плодотворное сотрудничество с Республикой Сербской – Путин

18:57 09.05.2026 (обновлено: 19:05 09.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия и Республика Сербская будут и дальше развивать партнерство в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями Республики Сербской.
"Важно, что все вы единомышленники. Российская сторона твердо настроена на продолжение плодотворного сотрудничества с Республикой Сербской. Будем и дальше развивать наше партнерство в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях", - сказал российский лидер.
Он отметил, что РФ и Республика Сербская сообща выступают за формирование более справедливого миропорядка, продвижения взаимовыгодного сотрудничества без внешнего вмешательства во внутренние дела.
Путин отметил, что у него сложилось конструктивное регулярное взаимодействие с лидером правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком. Президент РФ назвал его своим другом.
Руководители Республики Сербской прибыли в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Представители РС традиционно участвуют в торжественных мероприятиях 9 мая в России. В эти дни в Москве находятся новый президент Республики Сербской Каран, председатель Народной скупщины Ненад Стевандич и экс-президент, лидер правящей партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
