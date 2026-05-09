Ребенок и врачи "скорой" ранены при атаке ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Ребенок и врачи "скорой" ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
Ребенок и врачи "скорой" ранены при атаке ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области ребенок и медики скорой ранены при атаке дрона ВСУ – Гладков

14:48 09.05.2026 (обновлено: 14:51 09.05.2026)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область 9 мая 2026
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область 9 мая 2026
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. 12-летняя девочка и трое врачей скорой помощи ранены при атаке украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удар пришелся в субботу, 9 мая, по коммерческому объекту в поселке Разумное Белгородского округа.
"Пятеро человек, в том числе ребенок и трое сотрудников скорой медицинской помощи, получили ранения. У 12-летней девочки — резаная рана лица, у водителя и фельдшера — осколочные ранения плеч, еще у одного фельдшера и женщины — осколочные ранения ног", - написал губернатор в МАКС.
Девочку доставили в детскую областную клиническую больницу, остальных пострадавших — в областную клиническую больницу.
На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей, добавил Гладков.
В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали Тульскую и Орловскую области, а также ДНР. В результате ударов ранены двое мужчин.
8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".
Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
При этом после вступления в силу режима прекращения огня в честь празднования Дня Победы ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск, а также нанесли 7 151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8 970 нарушений режима прекращения огня, сообщали ранее в Минобороны.
