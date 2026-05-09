Ребенок и врачи "скорой" ранены при атаке ВСУ по Белгородской области

12-летняя девочка и трое врачей скорой помощи ранены при атаке украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

2026-05-09T14:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. 12-летняя девочка и трое врачей скорой помощи ранены при атаке украинского дрона в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Удар пришелся в субботу, 9 мая, по коммерческому объекту в поселке Разумное Белгородского округа.Девочку доставили в детскую областную клиническую больницу, остальных пострадавших — в областную клиническую больницу.На месте атаки повреждены фасад и остекление коммерческого объекта, павильон и 18 автомобилей, добавил Гладков.В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали Тульскую и Орловскую области, а также ДНР. В результате ударов ранены двое мужчин.8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.При этом после вступления в силу режима прекращения огня в честь празднования Дня Победы ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск, а также нанесли 7 151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8 970 нарушений режима прекращения огня, сообщали ранее в Минобороны.

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, новости сво, новости