Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – дело чести
Путин: Победа всегда была и всегда будет за нами
"Я уверен, что наше дело правое. Мы вместе", - сказал Путин.
владимир путин (политик), россия, день победы, 9 мая, история, память, великая отечественная война, праздники и памятные даты, новости, видео
Путин назвал делом чести сохранение памяти о Великой Отечественной войне

10:26 09.05.2026 (обновлено: 11:29 09.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне является делом чести для россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин на параде в Москве в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войне, ее подлинной истории, истинных героях – для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа", – сказал российский лидер.
Путин отметил, что россияне свято чтят заветы и наследие солдат победы.
"Наш солдат понес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной победы", - подчеркнул он.
В Москве на Красной площади проходит Парад Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. В шествии принимают участие военнослужащие высших военных учебных заведений. Колонна военной техники в этом году в военном параде не задействована.
Над Красной площадью летят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.
Кроме того, в ходе трансляции зрителям показывают работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО.
