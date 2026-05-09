Путин провел встречу с Фицо: о чем говорили лидеры двух стран - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Путин провел встречу с Фицо: о чем говорили лидеры двух стран
2026-05-09T14:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со словацким премьером Робертом Фицо в Москве.Он отметил, что нынешнее правительство Словакии стремится проводить суверенную внешнюю политику, выстраивает прагматичный курс в отношении России. Путин подчеркнул, что Москва готова сотрудничать с Братиславой и по другим направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент РФ поблагодарил Фицо за визит в Москву на празднование 81-летия Победы в Великой Отечественной войне и за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле.Премьер Словакии в свою очередь констатировал, что в Европе возникает новый "железный занавес", но его правительство поддерживает с РФ взаимовыгодные и дружественные отношения.Он также заверил, что Словакия будет заботиться о мемориальных кладбищах бойцов Красной Армии. "Люди в Словакии осознают очень хорошо, что это была не только непосредственная помощь (со стороны Красной Армии - ред.) во время Словацкого национального восстания в 1944 году. Это были прежде всего десятки из тысяч жертв Красной Армии, которые похоронены на нескольких кладбищах в Словацкой Республике. Поэтому я хочу повторно выразить обязательства Словацкой Республики, что мы будем заботиться об этих кладбищах, ухаживать за ними", - пообещал онСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин провел встречу с Фицо: о чем говорили лидеры двух стран

© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин встречает председателя правительства Словакии Роберта Фицо в Кремле в День Победы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со словацким премьером Робертом Фицо в Москве.
"Российско-словацкие отношения многие годы, в том числе и во время предыдущих ваших сроков в качестве председателя правительства, характеризовались высоким уровнем политического диалога и устойчивой динамикой сотрудничества… Будем делать все для того, чтобы удовлетворить потребности Словацкой Республики в энергоресурсах", - сказал российский лидер.
Он отметил, что нынешнее правительство Словакии стремится проводить суверенную внешнюю политику, выстраивает прагматичный курс в отношении России.
Путин подчеркнул, что Москва готова сотрудничать с Братиславой и по другим направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент РФ поблагодарил Фицо за визит в Москву на празднование 81-летия Победы в Великой Отечественной войне и за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле.
Премьер Словакии в свою очередь констатировал, что в Европе возникает новый "железный занавес", но его правительство поддерживает с РФ взаимовыгодные и дружественные отношения.
"Я убежден, что и Словакия, и Россия могут сделать несколько шагов в ближайшее время, которые будут направлены на воссоздание нормальных отношений. Хочу воспользоваться этим случаем, уважаемый господин президент, и обсудить серьезные вопросы между нашими странами", - сказал политик.
Он также заверил, что Словакия будет заботиться о мемориальных кладбищах бойцов Красной Армии.
"Люди в Словакии осознают очень хорошо, что это была не только непосредственная помощь (со стороны Красной Армии - ред.) во время Словацкого национального восстания в 1944 году. Это были прежде всего десятки из тысяч жертв Красной Армии, которые похоронены на нескольких кладбищах в Словацкой Республике. Поэтому я хочу повторно выразить обязательства Словацкой Республики, что мы будем заботиться об этих кладбищах, ухаживать за ними", - пообещал он
