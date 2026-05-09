https://crimea.ria.ru/20260509/putin-provel-vstrechu-s-fitso-o-chem-govorili-lidery-dvukh-stran-1155890263.html

Путин провел встречу с Фицо: о чем говорили лидеры двух стран

Путин провел встречу с Фицо: о чем говорили лидеры двух стран - РИА Новости Крым, 09.05.2026

Путин провел встречу с Фицо: о чем говорили лидеры двух стран

Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со словацким премьером РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T14:00

2026-05-09T14:00

2026-05-09T14:00

владимир путин (политик)

россия

роберт фицо

политика

внешняя политика

новости

день победы

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/09/1155890138_0:40:2994:1725_1920x0_80_0_0_9e9364046fd02be95aef9ee57391fe01.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия будет делать все, чтобы удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со словацким премьером Робертом Фицо в Москве.Он отметил, что нынешнее правительство Словакии стремится проводить суверенную внешнюю политику, выстраивает прагматичный курс в отношении России. Путин подчеркнул, что Москва готова сотрудничать с Братиславой и по другим направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент РФ поблагодарил Фицо за визит в Москву на празднование 81-летия Победы в Великой Отечественной войне и за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле.Премьер Словакии в свою очередь констатировал, что в Европе возникает новый "железный занавес", но его правительство поддерживает с РФ взаимовыгодные и дружественные отношения.Он также заверил, что Словакия будет заботиться о мемориальных кладбищах бойцов Красной Армии. "Люди в Словакии осознают очень хорошо, что это была не только непосредственная помощь (со стороны Красной Армии - ред.) во время Словацкого национального восстания в 1944 году. Это были прежде всего десятки из тысяч жертв Красной Армии, которые похоронены на нескольких кладбищах в Словацкой Республике. Поэтому я хочу повторно выразить обязательства Словацкой Республики, что мы будем заботиться об этих кладбищах, ухаживать за ними", - пообещал онСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, роберт фицо, политика, внешняя политика, новости, день победы