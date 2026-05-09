Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260509/putin-prizval-zhestko-presekat-popytki-geroizatsii-natsistov-1155887397.html
Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов
Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов
Любые попытки фальсифицировать события Второй мировой войны и героизировать нацистов и коллаборационистов должны жестко пресекаться. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T12:15
2026-05-09T12:15
владимир путин (политик)
россия
великая отечественная война
вторая мировая война
фашизм
память
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/09/1155887280_0:69:3271:1909_1920x0_80_0_0_9acbdc654560f90342afec863837f50a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Любые попытки фальсифицировать события Второй мировой войны и героизировать нацистов и коллаборационистов должны жестко пресекаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня Победы.Путин отметил, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом СССР и Россия никогда не делили эту грандиозную Победу на свою и чужую."И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков. Память о боевом союзничестве, братстве по оружию мы будем хранить всегда", - подчеркнул глава государства.Людей разных возрастов и национальностей, мужчин и женщин, пожилых и юных, вела через испытания вера в торжество справедливости, в право народа на суверенитет и самобытность и любовь к отечеству. Эти чувства и сегодня явялются для нас духовным и нравственным ориентиром, добавил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе почтили память героев Великой Отечественной войны Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – дело честиНарод СССР спас весь мир от нацизма – Путин
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/09/1155887280_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_62646b18c8e9e467276044b4240a0ab6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, великая отечественная война, вторая мировая война, фашизм, память, новости
Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов

Надо жестко пресекать попытки фальсифицировать события Второй мировой войны – Путин

12:15 09.05.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Любые попытки фальсифицировать события Второй мировой войны и героизировать нацистов и коллаборационистов должны жестко пресекаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня Победы.
"Надо жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести – невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом СССР и Россия никогда не делили эту грандиозную Победу на свою и чужую.
"И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков. Память о боевом союзничестве, братстве по оружию мы будем хранить всегда", - подчеркнул глава государства.
Людей разных возрастов и национальностей, мужчин и женщин, пожилых и юных, вела через испытания вера в торжество справедливости, в право народа на суверенитет и самобытность и любовь к отечеству. Эти чувства и сегодня явялются для нас духовным и нравственным ориентиром, добавил Путин.
"Наши народы объединяет искреннее отношение к общей истории, память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества, ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной и Второй мировой войне. Любовь к Родине и солидарность народов в борьбе за мир и равенство – это мощная всепобеждающая сила", – указал президент России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе почтили память героев Великой Отечественной войны
Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – дело чести
Народ СССР спас весь мир от нацизма – Путин
 
Владимир Путин (политик)РоссияВеликая Отечественная войнаВторая мировая войнаФашизмПамятьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:48Ребенок и врачи "скорой" ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
14:42Киев потерял 740 боевиков при атаках в зоне СВО в перемирие
14:28На конях со Знаменем Победы: как Севастополь празднует 9 Мая
14:04Переговоры по Украине поставлены на паузу - Ушаков
14:00Путин провел встречу с Фицо: о чем говорили лидеры двух стран
13:48ВСУ во время перемирия били по гражданским объектам в Крыму
13:44Знамя Победы установили на зубцах Ай-Петри в Крыму – видео
13:35Украина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне СВО
13:30Два безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море
13:28На Украине люди несут цветы к военным мемориалам в День Победы
12:51Нацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войны
12:32Символы и традиции Великой Победы – инфографика
12:18Более 100 самолетов вылетели из аэропортов Юга России
12:15Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов
11:56В Симферополе кованую карту России дополнили копиями военных памятников
11:49В Севастополе к 9 мая высадили 25 кустов сирени
11:36Священник и хирург Лука Крымский - инфографика РИА Новости Крым
11:23В Симферополе почтили память героев Великой Отечественной войны
11:13На Керченском полуострове на братских могилах почтили память героев войны
10:41Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
Лента новостейМолния