Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов

Любые попытки фальсифицировать события Второй мировой войны и героизировать нацистов и коллаборационистов должны жестко пресекаться. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 09.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Любые попытки фальсифицировать события Второй мировой войны и героизировать нацистов и коллаборационистов должны жестко пресекаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня Победы.Путин отметил, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом СССР и Россия никогда не делили эту грандиозную Победу на свою и чужую."И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков. Память о боевом союзничестве, братстве по оружию мы будем хранить всегда", - подчеркнул глава государства.Людей разных возрастов и национальностей, мужчин и женщин, пожилых и юных, вела через испытания вера в торжество справедливости, в право народа на суверенитет и самобытность и любовь к отечеству. Эти чувства и сегодня явялются для нас духовным и нравственным ориентиром, добавил Путин.

