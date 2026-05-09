https://crimea.ria.ru/20260509/putin-prizval-zhestko-presekat-popytki-geroizatsii-natsistov-1155887397.html
Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов
Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов
Любые попытки фальсифицировать события Второй мировой войны и героизировать нацистов и коллаборационистов должны жестко пресекаться. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T12:15
2026-05-09T12:15
2026-05-09T12:15
владимир путин (политик)
россия
великая отечественная война
вторая мировая война
фашизм
память
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/09/1155887280_0:69:3271:1909_1920x0_80_0_0_9acbdc654560f90342afec863837f50a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Любые попытки фальсифицировать события Второй мировой войны и героизировать нацистов и коллаборационистов должны жестко пресекаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня Победы.Путин отметил, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом СССР и Россия никогда не делили эту грандиозную Победу на свою и чужую."И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков. Память о боевом союзничестве, братстве по оружию мы будем хранить всегда", - подчеркнул глава государства.Людей разных возрастов и национальностей, мужчин и женщин, пожилых и юных, вела через испытания вера в торжество справедливости, в право народа на суверенитет и самобытность и любовь к отечеству. Эти чувства и сегодня явялются для нас духовным и нравственным ориентиром, добавил Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе почтили память героев Великой Отечественной войны Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – дело честиНарод СССР спас весь мир от нацизма – Путин
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/09/1155887280_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_62646b18c8e9e467276044b4240a0ab6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, великая отечественная война, вторая мировая война, фашизм, память, новости
Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов
Надо жестко пресекать попытки фальсифицировать события Второй мировой войны – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Любые попытки фальсифицировать события Второй мировой войны и героизировать нацистов и коллаборационистов должны жестко пресекаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня Победы.
"Надо жестко пресекать попытки фальсификации событий Второй мировой войны, героизации нацистов и коллаборационистов. На их совести – невыносимые страдания и гибель миллионов мирных жителей. Наш долг – не допустить оправдания геноцида граждан СССР и других злодеяний нацистских преступников", - сказал российский лидер.
Путин отметил, что народы Советского Союза внесли определяющий вклад в разгром нацизма. При этом СССР и Россия никогда не делили эту грандиозную Победу на свою и чужую.
"И потому чтим вклад всех воинов антигитлеровской коалиции, участников сопротивления, партизан, подпольщиков. Память о боевом союзничестве, братстве по оружию мы будем хранить всегда", - подчеркнул глава государства.
Людей разных возрастов и национальностей, мужчин и женщин, пожилых и юных, вела через испытания вера в торжество справедливости, в право народа на суверенитет и самобытность и любовь к отечеству. Эти чувства и сегодня явялются для нас духовным и нравственным ориентиром, добавил Путин.
"Наши народы объединяет искреннее отношение к общей истории, память о тех, кто сражался за свободу своей страны и всего человечества, ответственность за сохранение правды о Великой Отечественной и Второй мировой войне. Любовь к Родине и солидарность народов в борьбе за мир и равенство – это мощная всепобеждающая сила", – указал президент России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: