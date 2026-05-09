Путин готов встретиться с Зеленским в Москве – Кремль
Россия готова организовать встречу президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Об этом заявил помощник главы... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T17:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия готова организовать встречу президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.Он добавил, что администрации России и США два дня вели телефонные переговоры перед достижением договоренностей о перемирии с 9 по 11 мая и обмене пленными с Украиной.При этом надежда президента США Дональда Трампа на то, что перемирие продлится дольше 11 мая, не подкрепляется реальной обстановкой и сталкивается с неспособностью киевского режима не нарушать режим прекращения огня, отметил Ушаков.
17:13 09.05.2026 (обновлено: 17:17 09.05.2026)