Путин готов встретиться с Зеленским в Москве – Кремль - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Путин готов встретиться с Зеленским в Москве – Кремль
17:13 09.05.2026 (обновлено: 17:17 09.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия готова организовать встречу президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Наш президент несколько раз отвечал, что, если он (Зеленский – ред.) хочет – пожалуйста, пусть звонит в Москву, мы готовы принять, вести переговоры. Пусть звонит", - сказал представитель Кремля.
Он добавил, что администрации России и США два дня вели телефонные переговоры перед достижением договоренностей о перемирии с 9 по 11 мая и обмене пленными с Украиной.
При этом надежда президента США Дональда Трампа на то, что перемирие продлится дольше 11 мая, не подкрепляется реальной обстановкой и сталкивается с неспособностью киевского режима не нарушать режим прекращения огня, отметил Ушаков.
