Рейтинг@Mail.ru
Путин: дело идет к завершению украинского конфликта - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260509/putin-delo-idet-k-zaversheniyu-ukrainskogo-konflikta-1155903296.html
Путин: дело идет к завершению украинского конфликта
Путин: дело идет к завершению украинского конфликта - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Путин: дело идет к завершению украинского конфликта
Президент РФ Владимир Путин считает, что в настоящий момент ситуация на Украине идет к завершению конфликта. РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T21:36
2026-05-09T21:50
владимир путин (политик)
россия
новости сво
новости
украина
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147528878_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_cca75d9d0824d654a333f774107c2f07.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин считает, что в настоящий момент ситуация на Украине идет к завершению конфликта.Говоря о перспективах личной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Путин отметил, что он никогда от нее не отказывался. Но если кто-то предлагает встречу, пусть приезжает в Москву.Он добавил, что в этом случае обеим сторонам должно быть понятно, что договоренности полностью согласованы, добавил Путин."В этом случае можно встречаться где угодно, чтобы или подпись поставить, либо присутствовать при подписании", - заключил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1b/1147528878_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_023d7230eb7bd9f2e6123b120116db8f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, новости сво, новости, украина, безопасность
Путин: дело идет к завершению украинского конфликта

Дело идет к завершению украинского конфликта – Путин

21:36 09.05.2026 (обновлено: 21:50 09.05.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин считает, что в настоящий момент ситуация на Украине идет к завершению конфликта.
"Я думаю, что дело идет к завершению (конфликта на Украине)", - сказал российский лидер журналистам.
Говоря о перспективах личной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Путин отметил, что он никогда от нее не отказывался. Но если кто-то предлагает встречу, пусть приезжает в Москву.
"Можно встретиться и в третей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии либо что-то подписать. Но это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры", - подчеркнул президент РФ.
Он добавил, что в этом случае обеим сторонам должно быть понятно, что договоренности полностью согласованы, добавил Путин.
"В этом случае можно встречаться где угодно, чтобы или подпись поставить, либо присутствовать при подписании", - заключил глава государства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияНовости СВОНовостиУкраинаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:53Для России 9 Мая – не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах
21:4481-я годовщина Победы и нарушения Киевом перемирия: главное за день
21:36Путин: дело идет к завершению украинского конфликта
21:28Киев оказался не готов к обмену пленными – Путин
21:19Затопленные под Севастополем имперские подлодки станут памятниками
21:10Почему на Параде в Москве не было техники – ответ Путина
20:58Отдых в апартаментах – сколько стоит размещение в Ялте
20:40Обстановка в аэропортах Юга России: выполнено уже более 300 рейсов
20:17В Крыму призвали весь мир выступить против реабилитации фашизма
19:59Товарооборот России и Абхазии вырос на 16%
19:39В центре Вены проходит праздничный концерт в честь Дня Победы
19:14"Берега Победы": в Ивангороде проходит концерт в честь 9 Мая
18:57Россия будет развивать сотрудничество с Республикой Сербской - Путин 1:10
18:45В Вене прошла акция "Бессмертный полк" 0:53
18:27На Украине хотят создать координационный штаб по украинизации
17:51Мертвые музыкальные сезоны Ялты
17:13Путин готов встретиться с Зеленским в Москве – Кремль
17:07Обмен пленными между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявление
16:47Крым и Севастополь празднуют День Победы - фото
16:37В Керчи у обновленного ребцентра для бойцов СВО появился блиндаж времен войны
Лента новостейМолния