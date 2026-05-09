Путин: дело идет к завершению украинского конфликта

2026-05-09T21:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин считает, что в настоящий момент ситуация на Украине идет к завершению конфликта.Говоря о перспективах личной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Путин отметил, что он никогда от нее не отказывался. Но если кто-то предлагает встречу, пусть приезжает в Москву.Он добавил, что в этом случае обеим сторонам должно быть понятно, что договоренности полностью согласованы, добавил Путин."В этом случае можно встречаться где угодно, чтобы или подпись поставить, либо присутствовать при подписании", - заключил глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

