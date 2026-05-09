Путин: дело идет к завершению украинского конфликта
2026-05-09T21:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин считает, что в настоящий момент ситуация на Украине идет к завершению конфликта.Говоря о перспективах личной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Путин отметил, что он никогда от нее не отказывался. Но если кто-то предлагает встречу, пусть приезжает в Москву.Он добавил, что в этом случае обеим сторонам должно быть понятно, что договоренности полностью согласованы, добавил Путин."В этом случае можно встречаться где угодно, чтобы или подпись поставить, либо присутствовать при подписании", - заключил глава государства.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин считает, что в настоящий момент ситуация на Украине идет к завершению конфликта.
"Я думаю, что дело идет к завершению (конфликта на Украине)", - сказал российский лидер журналистам.
Говоря о перспективах личной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, Путин отметил, что он никогда от нее не отказывался. Но если кто-то предлагает встречу, пусть приезжает в Москву.
"Можно встретиться и в третей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии либо что-то подписать. Но это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры", - подчеркнул президент РФ.
Он добавил, что в этом случае обеим сторонам должно быть понятно, что договоренности полностью согласованы, добавил Путин.
"В этом случае можно встречаться где угодно, чтобы или подпись поставить, либо присутствовать при подписании", - заключил глава государства.
