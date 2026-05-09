Переговоры по Украине поставлены на паузу - Ушаков

В трехсторонних переговорах по Украине взята пауза - Ушаков
14:04 09.05.2026 (обновлено: 14:15 09.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры России, США и Украины поставлены на паузу. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Про переговоры никто не говорил, пока что взята пауза и о следующем раунде договоренностей не достигнуто. Наверное (переговоры - ред.), возобновятся, но когда - неизвестно", - цитирует слова Ушакова РИА Новости.
При этом помощник президента РФ добавил, что контакты Москвы и Вашингтона активизировались, в частности, на фоне угроз Киева и предупреждения РФ об ответе в случае их исполнения, в результате была достигнута договоренность о перемирии.
"С учетом, в частности, наших предупреждений в адрес Киева активизировались наши контакты с американцами, в ходе которых мы договорились о перемирии", - сообщил Ушаков журналистам.
19 апреля Киев обратился к Турции с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского по вопросу урегулирования на Украине с участием президентов США и Турции.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова организовать переговоры по Украине как на техническом уровне, так и на уровне лидеров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний раунд прошел в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, который назвал процесс сложным, но деловым.
29 апреля во время телефонного разговора лидеров РФ и США президент России Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы, и тот инициативу поддержал.
9 мая Трамп заявил, что готов отправить делегацию из США в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине, "если это поможет".
