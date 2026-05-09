Парад Победы в Москве – видео
В Москве на Красной площади прошел Парад Победы в честь 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны прошли военнослужащие...
2026-05-09T09:59
2026-05-09T10:51
В Москве проходит Парад Победы - видео
09:59 09.05.2026 (обновлено: 10:51 09.05.2026)
В Москве на Красной площади прошел Парад Победы в честь 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В составе пешей колонны прошли военнослужащие высших военных учебных заведений. Колонна военной техники в этом году в военном параде не задействована.
В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетели самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасили небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.
Кроме того, в ходе трансляции продемонстрировали работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО.
В российскую столицу в этот день прибыли президенты Белоруссии и Абхазии Александр Лукашенко и Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Также в Москву на празднование Дня Победы приехали лидер Южной Осетии Алан Гаглоев, президент и спикер парламента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Синиша Каран и Ненад Стевандич, а также глава партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.
