Отдых в апартаментах – сколько стоит размещение в Ялте

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 09.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру."На первое место вышел Санкт-Петербург с 12% таких бронирований. На втором месте – Москва, а на третьем – Казань – 8 и 7% бронирований соответственно", – сказано в сообщении.В Питере средняя цена суточного размещения составляет 5250 рублей, в Москве – 5703, в Казани - 6164 рубля.Также в рейтинге Краснодар со средней стоимостью суточного проживания в 3908 рублей, Калининград – 4132, Кисловодск – 4434, Сочи – 4728, Волгоград – 6343 и Пятигорск – 4062 рубля.Также Ялта заняла пятое место в рейтинге наиболее популярных направлений для отдыха с детьми в мае, сообщали ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.

