Отдых в апартаментах – сколько стоит размещение в Ялте
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 09.05.2026
Отдых в апартаментах – сколько стоит размещение в Ялте
Ялта вошла в топ-10 направлений для бронирования апартаментов в мае – Твил
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым.
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования апартаментов в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первое место вышел Санкт-Петербург с 12% таких бронирований. На втором месте – Москва, а на третьем – Казань – 8 и 7% бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
В Питере средняя цена суточного размещения составляет 5250 рублей, в Москве – 5703, в Казани - 6164 рубля.
В Ялте стоимость апартаментов обойдется в среднем в 4096 рублей в сутки. Уточняется, что в курортную столицу Крыма российские туристы чаще всего едут в мае на 6 дней.
Также в рейтинге Краснодар со средней стоимостью суточного проживания в 3908 рублей, Калининград – 4132, Кисловодск – 4434, Сочи – 4728, Волгоград – 6343 и Пятигорск – 4062 рубля.
Также Ялта заняла пятое место в рейтинге наиболее популярных направлений для отдыха с детьми в мае, сообщали ранее аналитики сервиса бронирования Твил.Ру.
