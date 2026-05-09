Обстановка в аэропортах Юга России: выполнено уже более 300 рейсов

С начала суток 9 мая в аэропортах Юга России принято и выпущено более 300 рейсов, перевезено свыше 43 тысяч пассажиров.

2026-05-09T20:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. С начала суток 9 мая в аэропортах Юга России принято и выпущено более 300 рейсов, перевезено свыше 43 тысяч пассажиров. Об этом сообщает Минтранс РФ.Кроме того, часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через Ростовскую зону управления воздушным движением, что позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо, добавили в министерстве.Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом и Росавиацией формируют программу полетов в южные аэропорты на воскресенье, 10 мая. Скоплений пассажиров в аэровокзалах нет.ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.Днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая. Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено.Вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании президента страны Владимира Путина с постоянными членами Совбеза сообщил, что авиационное сообщение на Юге России будет восстановлено в течение двух-трех дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

