Обстановка в аэропортах Юга России: выполнено уже более 300 рейсов
Более 300 рейсов выполнено из аэропортов Юга России с начала суток 9 мая – Минтранс
20:40 09.05.2026 (обновлено: 20:42 09.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. С начала суток 9 мая в аэропортах Юга России принято и выпущено более 300 рейсов, перевезено свыше 43 тысяч пассажиров. Об этом сообщает Минтранс РФ.
"Более 300 рейсов выполнили 19 отечественных авиакомпаний в/из аэропортов Юга России с начала суток, 9 мая. Ими перевезено свыше 43 тысяч пассажиров. Заявленное на сегодня расписание полетов выполняется полностью", - говорится в сообщении.
Кроме того, часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через Ростовскую зону управления воздушным движением, что позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо, добавили в министерстве.
Сейчас авиакомпании в координации с Минтрансом и Росавиацией формируют программу полетов в южные аэропорты на воскресенье, 10 мая. Скоплений пассажиров в аэровокзалах нет.
ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
Днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая. Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании президента страны Владимира Путина с постоянными членами Совбеза сообщил, что авиационное сообщение на Юге России будет восстановлено в течение двух-трех дней.