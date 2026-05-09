Обмен пленными между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявление

Москва и Киев в течение субботы должны проработать списки для обмена пленными, и если договорятся, то эта процедура начнется. Об этом заявил помощник президента РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T17:07

юрий ушаков

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Москва и Киев в течение субботы должны проработать списки для обмена пленными, и если договорятся, то эта процедура начнется. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.По словам Ушакова, сегодня в течение дня службы должны активно работать со списками. И если договорятся по своим каналам, то начнется обмен. Но вначале нужно провести черновую работу.Москва готовила списки военнопленных на обмен еще до объявления перемирия, однако ответа от Киева на них не последовало, добавил помощник российского президента.8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры по Украине поставлены на паузу - Ушаков ВСУ во время перемирия били по гражданским объектам в КрымуУкраина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне СВО

