Обмен пленными между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявление - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Обмен пленными между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявление
Москва и Киев в течение субботы должны проработать списки для обмена пленными, и если договорятся, то эта процедура начнется. Об этом заявил помощник президента
юрий ушаков
россия
украина
обмен пленными
политика
внешняя политика
переговоры
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Москва и Киев в течение субботы должны проработать списки для обмена пленными, и если договорятся, то эта процедура начнется. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.По словам Ушакова, сегодня в течение дня службы должны активно работать со списками. И если договорятся по своим каналам, то начнется обмен. Но вначале нужно провести черновую работу.Москва готовила списки военнопленных на обмен еще до объявления перемирия, однако ответа от Киева на них не последовало, добавил помощник российского президента.8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
РИА Новости Крым
Обмен пленными между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявление

Москва и Киев прорабатывают списки для начала обмена пленными - Ушаков

17:07 09.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Возвращение российских военных из украинского плена
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Москва и Киев в течение субботы должны проработать списки для обмена пленными, и если договорятся, то эта процедура начнется. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Нужно вначале составить этот список, найти реальных людей и договориться, а потом и начать физический обмен. На это все требуется время. Но якобы все это можно сделать достаточно быстро. Так вот условились и вместе делаем. Посмотрим, что получится в реальности", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
По словам Ушакова, сегодня в течение дня службы должны активно работать со списками. И если договорятся по своим каналам, то начнется обмен. Но вначале нужно провести черновую работу.
Москва готовила списки военнопленных на обмен еще до объявления перемирия, однако ответа от Киева на них не последовало, добавил помощник российского президента.
8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".
Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
