Рейтинг@Mail.ru
Нацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войны - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260509/natsistskaya-lobotomiya-chem-grozit-es-zabvenie-itogov-vtoroy-mirovoy-voyny-1155888152.html
Нацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войны
Нацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войны - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Нацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войны
Забвение итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны грозит Европе повторением нацистского геноцида. Такое мнение РИА Новости Крым высказала... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T12:51
2026-05-09T12:55
эксклюзивы риа новости крым
реабилитация нацизма
нацизм
неонацизм
мнения
наталья киселева
великая отечественная война
вторая мировая война
память
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111223/92/1112239247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b53135e15c9106797b3913fbd9ad46c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Забвение итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны грозит Европе повторением нацистского геноцида. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, не упомянув о решающей роли в этом Красной Армии. Сенатор РФ Алексей Пушков рекомендовал канцлеру ФРГ повесить у себя в кабинете фотографию Знамени Победы, чтобы не забывать, кто освободил Германию и всю Европу от нацизма.Как отметила эксперт, лживую интерпретацию событий, которую последние десятилетия пропагандируют в ряде европейских стран, в том числе и постсоветских, уже нельзя относить просто к переписыванию и искажению истории.Некоторые из этих стран, по словам социолога, свой неонацизм прячут за ширмой так называемой "декоммунизации", запрещая советскую символику, в том числе и символы Победы. В авангарде эпидемии запретов находится родина нацизма – Германия, а также Польша, Чехия, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Молдавия, указала аналитик.Причем Германия отличается не только ежегодным введением запретов на Победную символику, но и входит в тройку стран-лидеров, финансирующих нацистскую Украину, отметила Кииселева. А страны Балтии занимают верхние строки в рейтинге стран, выделяющих наибольший процент из собственных бюджетов на поддержку киевского режима.Такая преступная политика спонсирования неонацизма, обусловленная многовековой русофобией, чревата и для самих доноров, убеждена руководитель крымского филиала ФоРГО.Ранее власти Берлина ввели запрет на демонстрацию флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, включая знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевскую ленточку и другие. Кроме того, запрещено воспроизведение советских песен и маршей военных лет. Ограничения действуют 8 и 9 мая на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Абсурд и цинизм: РФ ответила на запрет демонстрации символов Победы в ФРГ ФСБ раскрыла детали подготовки нацистами украинских пропагандистовРоссия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
европа
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111223/92/1112239247_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e82f89060ffbb8668f18fcfe6e7a1eb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реабилитация нацизма, нацизм, неонацизм, мнения, наталья киселева, великая отечественная война, вторая мировая война, память, история, европа, европейский союз (ес), коллективный запад
Нацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войны

Забвение итогов Второй мировой войны грозит Европе новым нацистским геноцидом – эксперт

12:51 09.05.2026 (обновлено: 12:55 09.05.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция радикалов в Киеве
Акция радикалов в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Забвение итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны грозит Европе повторением нацистского геноцида. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.
Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, не упомянув о решающей роли в этом Красной Армии. Сенатор РФ Алексей Пушков рекомендовал канцлеру ФРГ повесить у себя в кабинете фотографию Знамени Победы, чтобы не забывать, кто освободил Германию и всю Европу от нацизма.
Как отметила эксперт, лживую интерпретацию событий, которую последние десятилетия пропагандируют в ряде европейских стран, в том числе и постсоветских, уже нельзя относить просто к переписыванию и искажению истории.
"Это осознанная преступная политика, которую можно назвать нацистской "лоботомией", когда власть пытается удалить из памяти своих граждан правду о войне с европейским фашизмом и нацизмом. И если медицинская лоботомия сегодня запрещена во всех государствах, то политическая процветает, причем именно в тех странах, которые финансируют и вооружают современных нацистов на Украине", – констатировала Киселева.
Некоторые из этих стран, по словам социолога, свой неонацизм прячут за ширмой так называемой "декоммунизации", запрещая советскую символику, в том числе и символы Победы. В авангарде эпидемии запретов находится родина нацизма – Германия, а также Польша, Чехия, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Молдавия, указала аналитик.
Причем Германия отличается не только ежегодным введением запретов на Победную символику, но и входит в тройку стран-лидеров, финансирующих нацистскую Украину, отметила Кииселева. А страны Балтии занимают верхние строки в рейтинге стран, выделяющих наибольший процент из собственных бюджетов на поддержку киевского режима.
Такая преступная политика спонсирования неонацизма, обусловленная многовековой русофобией, чревата и для самих доноров, убеждена руководитель крымского филиала ФоРГО.
"Показательным примером здесь может служить Украина, где все начиналось с десоветизации/декоммунизации, массовой поддержки националистических идей, а потом закончилось геноцидом этих самых масс. Такая же неминуемая расплата ожидает всех – и тех, кто активно поддерживает действия своей русофобской власти, и тех, кто старательно закрывает глаза на происходящее", - заключила эксперт.
Ранее власти Берлина ввели запрет на демонстрацию флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, включая знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевскую ленточку и другие. Кроме того, запрещено воспроизведение советских песен и маршей военных лет. Ограничения действуют 8 и 9 мая на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Абсурд и цинизм: РФ ответила на запрет демонстрации символов Победы в ФРГ
ФСБ раскрыла детали подготовки нацистами украинских пропагандистов
Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымРеабилитация нацизмаНацизмНеонацизмМненияНаталья КиселеваВеликая Отечественная войнаВторая мировая войнаПамятьИсторияЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)Коллективный Запад
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:48Ребенок и врачи "скорой" ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
14:42Киев потерял 740 боевиков при атаках в зоне СВО в перемирие
14:28На конях со Знаменем Победы: как Севастополь празднует 9 Мая
14:04Переговоры по Украине поставлены на паузу - Ушаков
14:00Путин провел встречу с Фицо: о чем говорили лидеры двух стран
13:48ВСУ во время перемирия били по гражданским объектам в Крыму
13:44Знамя Победы установили на зубцах Ай-Петри в Крыму – видео
13:35Украина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне СВО
13:30Два безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море
13:28На Украине люди несут цветы к военным мемориалам в День Победы
12:51Нацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войны
12:32Символы и традиции Великой Победы – инфографика
12:18Более 100 самолетов вылетели из аэропортов Юга России
12:15Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов
11:56В Симферополе кованую карту России дополнили копиями военных памятников
11:49В Севастополе к 9 мая высадили 25 кустов сирени
11:36Священник и хирург Лука Крымский - инфографика РИА Новости Крым
11:23В Симферополе почтили память героев Великой Отечественной войны
11:13На Керченском полуострове на братских могилах почтили память героев войны
10:41Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
Лента новостейМолния