Нацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войны
2026-05-09T12:51
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Забвение итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны грозит Европе повторением нацистского геноцида. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, социолог и политический эксперт Наталья Киселева.Канцлер Германии Фридрих Мерц накануне поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима, не упомянув о решающей роли в этом Красной Армии. Сенатор РФ Алексей Пушков рекомендовал канцлеру ФРГ повесить у себя в кабинете фотографию Знамени Победы, чтобы не забывать, кто освободил Германию и всю Европу от нацизма.Как отметила эксперт, лживую интерпретацию событий, которую последние десятилетия пропагандируют в ряде европейских стран, в том числе и постсоветских, уже нельзя относить просто к переписыванию и искажению истории.Некоторые из этих стран, по словам социолога, свой неонацизм прячут за ширмой так называемой "декоммунизации", запрещая советскую символику, в том числе и символы Победы. В авангарде эпидемии запретов находится родина нацизма – Германия, а также Польша, Чехия, Украина, Латвия, Литва, Эстония, Грузия, Молдавия, указала аналитик.Причем Германия отличается не только ежегодным введением запретов на Победную символику, но и входит в тройку стран-лидеров, финансирующих нацистскую Украину, отметила Кииселева. А страны Балтии занимают верхние строки в рейтинге стран, выделяющих наибольший процент из собственных бюджетов на поддержку киевского режима.Такая преступная политика спонсирования неонацизма, обусловленная многовековой русофобией, чревата и для самих доноров, убеждена руководитель крымского филиала ФоРГО.Ранее власти Берлина ввели запрет на демонстрацию флагов России и Белоруссии, а также символов, неразрывно связанных с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, включая знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевскую ленточку и другие. Кроме того, запрещено воспроизведение советских песен и маршей военных лет. Ограничения действуют 8 и 9 мая на советских воинских мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Абсурд и цинизм: РФ ответила на запрет демонстрации символов Победы в ФРГ ФСБ раскрыла детали подготовки нацистами украинских пропагандистовРоссия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
Забвение итогов Второй мировой войны грозит Европе новым нацистским геноцидом – эксперт
