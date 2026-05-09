Народ СССР спас весь мир от нацизма – Путин
Президент России Владимир Путин на Параде Победы, который проходит 9 Мая на Красной площади в Москве, поздравил россиян с Днем Победы и назвал этот праздник... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T10:45
Именно народ СССР спас весь мир от нацизма - Путин поздравил россиян с Днем Победы
10:20 09.05.2026 (обновлено: 10:45 09.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на Параде Победы, который проходит 9 Мая на Красной площади в Москве, поздравил россиян с Днем Победы и назвал этот праздник священным для страны.
"Уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга - защищать интересы и будущее Родины", - сказал Путин.
Российский лидер напомнил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма и тем самым спас весь мир.
"Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений", - сказал Путин.
Советский народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей, подчеркнул Путин.
Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза, напомнил президент.
"Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного: того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена", - указал глава государства.
В Москве на Красной площади проходит Парад Победы
в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. В шествии принимают участие военнослужащие высших военных учебных заведений. Колонна военной техники в этом году в военном параде не задействована.
Над Красной площадью летят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.
Кроме того, в ходе трансляции зрителям показывают работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО.
