Рейтинг@Mail.ru
Народ СССР спас весь мир от нацизма – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260509/narod-sssr-spas-ves-mir-ot-natsizma--putin-1155879599.html
Народ СССР спас весь мир от нацизма – Путин
Народ СССР спас весь мир от нацизма – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Народ СССР спас весь мир от нацизма – Путин
Президент России Владимир Путин на Параде Победы, который проходит 9 Мая на Красной площади в Москве, поздравил россиян с Днем Победы и назвал этот праздник... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T10:20
2026-05-09T10:45
владимир путин (политик)
россия
день победы
великая отечественная война
9 мая
новости
история
память
праздники и памятные даты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155066979_0:398:2934:2048_1920x0_80_0_0_ba088f52c1c2d176215148b6e31f567d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на Параде Победы, который проходит 9 Мая на Красной площади в Москве, поздравил россиян с Днем Победы и назвал этот праздник священным для страны."Уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга - защищать интересы и будущее Родины", - сказал Путин.Российский лидер напомнил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма и тем самым спас весь мир.Советский народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей, подчеркнул Путин.Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза, напомнил президент.В Москве на Красной площади проходит Парад Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. В шествии принимают участие военнослужащие высших военных учебных заведений. Колонна военной техники в этом году в военном параде не задействована.Над Красной площадью летят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.Кроме того, в ходе трансляции зрителям показывают работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155066979_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_39d6741ae8878cafde6410bdcff58521.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, день победы, великая отечественная война, 9 мая, новости, история, память, праздники и памятные даты
Народ СССР спас весь мир от нацизма – Путин

Именно народ СССР спас весь мир от нацизма - Путин поздравил россиян с Днем Победы

10:20 09.05.2026 (обновлено: 10:45 09.05.2026)
 
© РИА Новости . Георгий Зельма / Перейти в фотобанкОсвобождение Одессы от фашистских захватчиков, 1944 год
Освобождение Одессы от фашистских захватчиков, 1944 год - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости . Георгий Зельма
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на Параде Победы, который проходит 9 Мая на Красной площади в Москве, поздравил россиян с Днем Победы и назвал этот праздник священным для страны.
"Уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга - защищать интересы и будущее Родины", - сказал Путин.
Российский лидер напомнил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма и тем самым спас весь мир.
"Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений", - сказал Путин.
Советский народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей, подчеркнул Путин.
Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза, напомнил президент.
"Казалось бы, нацистские стратеги педантично учли все, кроме одного: того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Эти качества с особой мощью проявляются в самые трудные для Отечества времена", - указал глава государства.
В Москве на Красной площади проходит Парад Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. В шествии принимают участие военнослужащие высших военных учебных заведений. Колонна военной техники в этом году в военном параде не задействована.
Над Красной площадью летят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.
Кроме того, в ходе трансляции зрителям показывают работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)РоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война9 маяНовостиИсторияПамятьПраздники и памятные даты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:49В Севастополе к 9 мая высадили 25 кустов сирени
11:36Священник и хирург Лука Крымский - инфографика РИА Новости Крым
11:23В Симферополе почтили память героев Великой Отечественной войны
11:13На Керченском полуострове на братских могилах почтили память героев войны
10:41Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
10:26Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – дело чести 0:28
10:20Народ СССР спас весь мир от нацизма – Путин
10:13Средство от политической деменции: в России дали совет Мерцу
09:59Парад Победы в Москве – видео
09:42ФСБ раскрыла детали подготовки нацистами украинских пропагандистов
09:17Верны заветам предков: лидеры Крыма поздравили россиян с Днем Победы
09:01ВСУ атаковали три региона России и Донецк беспилотниками
08:45Утро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 года
08:26В ГД назвали роль Крыма в сохранении исторической памяти народов в России
08:05Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
07:43Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
07:16Трамп готов отправить делегацию для переговоров по Украине в Москву
07:02Одна на всех: вклад советских республик в Победу
00:01Погода в Крыму в День Победы
00:00Какой сегодня праздник: 9 мая 2:37
Лента новостейМолния