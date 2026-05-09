Народ СССР спас весь мир от нацизма – Путин

Президент России Владимир Путин на Параде Победы, который проходит 9 Мая на Красной площади в Москве, поздравил россиян с Днем Победы и назвал этот праздник... РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T10:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на Параде Победы, который проходит 9 Мая на Красной площади в Москве, поздравил россиян с Днем Победы и назвал этот праздник священным для страны."Уважаемые гости, поздравляю вас с Днем Победы, с нашим священным, светлым и самым главным праздником. Мы отмечаем его с чувствами гордости и любви к своей стране, с пониманием нашего общего долга - защищать интересы и будущее Родины", - сказал Путин.Российский лидер напомнил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма и тем самым спас весь мир.Советский народ стеной встал на пути врага и показал, что преданность Родине – это высшая правота, способная сплотить миллионы людей, подчеркнул Путин.Нацисты вероломно напали на Советский Союз, планировали захват страны и ее богатейших ресурсов, полное уничтожение культуры, нашего исторического наследия и, наконец, истребление, порабощение, геноцид всего многонационального советского народа, именно всех народов, наций, этносов Советского Союза, напомнил президент.В Москве на Красной площади проходит Парад Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. В шествии принимают участие военнослужащие высших военных учебных заведений. Колонна военной техники в этом году в военном параде не задействована.Над Красной площадью летят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации.Кроме того, в ходе трансляции зрителям показывают работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

владимир путин (политик), россия, день победы, великая отечественная война, 9 мая, новости, история, память, праздники и памятные даты