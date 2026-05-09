На Украине люди несут цветы к военным мемориалам в День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2026
На Украине люди несут цветы к военным мемориалам в День Победы
Жители украинских городов в День Победы почтили память советских воинов, возложили цветы к мемориалам и исполнили военные песни, несмотря на то, что 9 мая... РИА Новости Крым, 09.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Жители украинских городов в День Победы почтили память советских воинов, возложили цветы к мемориалам и исполнили военные песни, несмотря на то, что 9 мая официально на Украине не является праздничным днем.В Киеве жители столицы, в том числе пожилые мужчины в военной форме, приносят гвоздики, букеты сирени и другие цветы к обелиску Вечной Славы, чтобы почтить память павших во Второй Мировой войне. Видеокадры публикуют украинские СМИ.Многие приходят с детьми и фотографируются на фоне мемориала.В Харькове украинцы возлагают цветы к мемориалу погибшим советским воинам. У памятника можно видеть людей всех возрастов, молодых и пожилых. Многие пришли почтить память героев вместе с детьми.Неподалеку от мемориалов люди собираются небольшими группами и поют песни военных лет.У мест памяти и поклонения дежурят усиленные наряды полиции. О каких-либо провокациях на данный момент не сообщается.Официально Украина не отмечает День Победы 9 мая. В 2023 году глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Украина 8 мая отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Также своим указом он сделал 9 мая Днем Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войны Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов В Симферополе почтили память героев Великой Отечественной войны
