https://crimea.ria.ru/20260509/na-ukraine-khotyat-sozdat-koordinatsionnyy-shtab-po-ukrainizatsii-1155898757.html
На Украине хотят создать координационный штаб по украинизации
На Украине хотят создать координационный штаб по украинизации - РИА Новости Крым, 09.05.2026
На Украине хотят создать координационный штаб по украинизации
В Киеве выступили с инициативой создания координационного штаба по языковой политике для решения насущных проблем в этой сфере. Об этом заявила уполномоченный... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T18:27
2026-05-09T18:27
2026-05-09T18:27
украина
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_10:0:1430:799_1920x0_80_0_0_c19b6fbc261a04544fdef950756ac97e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Киеве выступили с инициативой создания координационного штаба по языковой политике для решения насущных проблем в этой сфере. Об этом заявила уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская.По ее словам, в этот штаб должны войти представители МИД, Совета нацбезопасности и обороны, министерства образования и других ведомств.По мнению Ивановской, именно такой орган должен решать эту "стратегически важную" проблему, потому что один минкульт не в состоянии "дать ответы на вызовы, с которыми сталкивается сегодня языковой вопрос".Ранее министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым отметила, что русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский язык на Украине исключили из перечня защищенныхМаразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и ЛомоносоваУкраинский актер призвал бить детей по голове за русский язык
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_187:0:1252:799_1920x0_80_0_0_2eef60c1296045316e6679fd0e83f1d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, новости
На Украине хотят создать координационный штаб по украинизации
На Украине планируют создать координационный штаб по украинизации населения
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Киеве выступили с инициативой создания координационного штаба по языковой политике для решения насущных проблем в этой сфере. Об этом заявила уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская.
"Инициировали создание координационного штаба по языковой политике. Мне кажется, это должен быть своего рода штаб, где должны приниматься насущные решения именно для решения этих проблем", - цитируют Ивановскую украинские СМИ.
По ее словам, в этот штаб должны войти представители МИД, Совета нацбезопасности и обороны, министерства образования и других ведомств.
По мнению Ивановской, именно такой орган должен решать эту "стратегически важную" проблему, потому что один минкульт не в состоянии "дать ответы на вызовы, с которыми сталкивается сегодня языковой вопрос".
Ранее министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым отметила, что русский язык был и остается родным
для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: