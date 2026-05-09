https://crimea.ria.ru/20260509/na-ukraine-khotyat-sozdat-koordinatsionnyy-shtab-po-ukrainizatsii-1155898757.html

На Украине хотят создать координационный штаб по украинизации

На Украине хотят создать координационный штаб по украинизации - РИА Новости Крым, 09.05.2026

На Украине хотят создать координационный штаб по украинизации

В Киеве выступили с инициативой создания координационного штаба по языковой политике для решения насущных проблем в этой сфере. Об этом заявила уполномоченный... РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T18:27

2026-05-09T18:27

2026-05-09T18:27

украина

в мире

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1d/1132399587_10:0:1430:799_1920x0_80_0_0_c19b6fbc261a04544fdef950756ac97e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Киеве выступили с инициативой создания координационного штаба по языковой политике для решения насущных проблем в этой сфере. Об этом заявила уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская.По ее словам, в этот штаб должны войти представители МИД, Совета нацбезопасности и обороны, министерства образования и других ведомств.По мнению Ивановской, именно такой орган должен решать эту "стратегически важную" проблему, потому что один минкульт не в состоянии "дать ответы на вызовы, с которыми сталкивается сегодня языковой вопрос".Ранее министр культуры Украины Татьяна Бережная заявила, что 71% украинцев продолжают потреблять русскоязычный контент, и почти четверть делает это ежедневно. При этом среди подростков 59% регулярно взаимодействуют с таким контентом.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым отметила, что русский язык был и остается родным для подавляющего большинства жителей Украины, а среди украинской молодежи его использование является еще и формой протеста против тотальной насильственной украинизации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Русский язык на Украине исключили из перечня защищенныхМаразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и ЛомоносоваУкраинский актер призвал бить детей по голове за русский язык

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, новости