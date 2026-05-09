На конях со Знаменем Победы: как Севастополь празднует 9 Мая
На конях со Знаменем Победы: как Севастополь празднует 9 Мая

14:28 09.05.2026
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел торжественный конный пробег. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Больше 20 всадников из Севастополя, Симферополя и других уголков Крыма облачились в военную форму тех лет и с копиями Знамени Победы, российскими флагами, георгиевскими лентами на своих великолепных лошадях устроили конный "пробег", - написал он в мессенджере МАКС.

Участники акции преодолели более 8 километров. Маршрут пролегал через долину Кара-Коба по местам, где когда-то гремели бои и Красная Армия сражалась с фашистскими захватчиками.
А после пробега всех ждала настоящая полевая кухня с солдатской кашей и горячим чаем, добавил губернатор.
