На Керченском полуострове на братских могилах почтили память героев войны

2026-05-09T11:13

КЕРЧЬ, 9 мая – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. На КамАЗе по безлюдным полям – на Керченском полуострове почтили память павших героев Великой Отечественной войны. Инициативная группа посетила братские захоронения в отдаленных местах Ленинского района. К мемориалам возложили цветы, вспомнил истории бессмертных подвигов защитников Родины и дали торжественный воинский залп. Как это было – в репортаже корреспондента РИА Новости Крым.Край памятников и обелисковНе просто так Керчь и Ленинский район называют краем памятников и обелисков. На этом полуострове более сотни воинских захоронений и братских могил. Большая часть находится в населенных пунктах и вдоль оживленных дорог. Но есть памятники, которые стоят в безлюдных пахотных полях, где кроме ветра и степных птиц нет ни души.Именно по таким местам отправилась экспедиция, в составе которой участники Военно-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск", представители администраций Ленинского района, Батальненского сельского поселения, общественников.Ак-Монайский рубеж – 18 сухопутных километров между Азовским и Черным морями – самое узкое место Керченского полуострова. В 1942-44 годах здесь, в холмистых степях, шли ожесточенные бои.Свою вечную вахту на этом рубеже теперь несут десятки тысячи павших советских бойцов и командиров. Их "позиции" видны издали – это белые памятники с именными табличками, на которых начертаны героические фамилии.Живые веточки сирени участники патриотической акции возложили к подножью братских захоронений в районе населенных пунктов Южное, Батальное, Ячменное, Фронтовое, на Ак-Монайском мемориале и уже не существующих селах – Крым-Шибань и Корпечь.Приемники славных подвигов"Что в бой пойдут и мертвые солдаты,Когда живых тревога призовет…"Эти строки советского поэта Расула Гамзатова как нельзя лучше говорят о сегодняшнем дне, когда наша страна снова вступила в борьбу против вражеского натиска.На каждом посещенном мемориале давали оружейный залп приемники советских бойцов – военнослужащие Министерства обороны России. Три глухих выстрела, металлический звон отработанных гильз и молчание, как дань памяти подвигов тех, чьи имена смотрят в небо.Так, за несколько часов, потомки победителей в самой кровопролитной войне человечества, в общей сложности почтили память более 15 тысяч павших советских бойцов и командиров. Павших на земле Керченского полуострова. Павших в ожесточенных сражениях. Павших, но не сдавших ни сантиметра родной земли без боя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет безымянных солдат: "КРЫМ-ПОИСК" возвращает память о героях войныВернуть имя бойца: как в Крыму увековечивают память советских воиновС верой в сердце и ладанкой в кармане – как советские солдаты шли в бой

