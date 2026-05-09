На Керченском полуострове на братских могилах почтили память героев войны
В Ленинском районе Крыма возложили цветы к братским захоронениям воинов в безлюдных полях
КЕРЧЬ, 9 мая – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. На КамАЗе по безлюдным полям – на Керченском полуострове почтили память павших героев Великой Отечественной войны. Инициативная группа посетила братские захоронения в отдаленных местах Ленинского района. К мемориалам возложили цветы, вспомнил истории бессмертных подвигов защитников Родины и дали торжественный воинский залп.
Как это было – в репортаже корреспондента РИА Новости Крым.
Край памятников и обелисков
Не просто так Керчь и Ленинский район называют краем памятников и обелисков. На этом полуострове более сотни воинских захоронений и братских могил. Большая часть находится в населенных пунктах и вдоль оживленных дорог. Но есть памятники, которые стоят в безлюдных пахотных полях, где кроме ветра и степных птиц нет ни души.
Именно по таким местам отправилась экспедиция, в составе которой участники Военно-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск", представители администраций Ленинского района, Батальненского сельского поселения, общественников.
Ак-Монайский рубеж – 18 сухопутных километров между Азовским и Черным морями – самое узкое место Керченского полуострова. В 1942-44 годах здесь, в холмистых степях, шли ожесточенные бои.
Свою вечную вахту на этом рубеже теперь несут десятки тысячи павших советских бойцов и командиров. Их "позиции" видны издали – это белые памятники с именными табличками, на которых начертаны героические фамилии.
"8 мая 1942 года – трагическая дата в истории нашего народа. В этот день противник прорвал Крымский фронт, началась Керченская оборонительная операция. Сколько человек отдали свои жизни на этой земле с 1942 по 1944 год – не известно до сих пор. Помня подвиги наших защитников, мы посетили братские могилы и возложили цветы", – рассказал руководитель Военно-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.
Живые веточки сирени участники патриотической акции возложили к подножью братских захоронений в районе населенных пунктов Южное, Батальное, Ячменное, Фронтовое, на Ак-Монайском мемориале и уже не существующих селах – Крым-Шибань и Корпечь.
Приемники славных подвигов
"Что в бой пойдут и мертвые солдаты,
Когда живых тревога призовет…"
Эти строки советского поэта Расула Гамзатова как нельзя лучше говорят о сегодняшнем дне, когда наша страна снова вступила в борьбу против вражеского натиска.
На каждом посещенном мемориале давали оружейный залп приемники советских бойцов – военнослужащие Министерства обороны России. Три глухих выстрела, металлический звон отработанных гильз и молчание, как дань памяти подвигов тех, чьи имена смотрят в небо.
"Сегодня мы несем службу на тех же рубежах, как и бойцы Красной армии. Также защищаем Родину от натиска врага. И также как герои Великой Отечественной войны приближаем нашу общую победу", – рассказали военнослужащие.
Так, за несколько часов, потомки победителей в самой кровопролитной войне человечества, в общей сложности почтили память более 15 тысяч павших советских бойцов и командиров. Павших на земле Керченского полуострова. Павших в ожесточенных сражениях. Павших, но не сдавших ни сантиметра родной земли без боя.
