Мертвые музыкальные сезоны Ялты

2026-05-09T17:51

Полуостров как музыкальный вдохновитель. Новый проект РИА Новости Крым "С песней по Крыму" – о песнях, написанных в Крыму и о нем. Музыкальный путеводитель по географии и истории края.Ялта хороша в любое время года. Об этом знают не только ялтинцы, но и авторы-исполнители песен. Классик русской литературы Иосиф Бродский, пожалуй, первым широко прославил Ялту в межсезонье, следом за ним за тему взялись барды.Актер и певец Юрий Визбор в 1970-м году снимался в фильме Ларисы Шепитько "Ты и я". Снимала режиссер ленту в зимней Ялте, этот город должен был изображать осень в Москве. Внимательный Визбор в течение съемок вел небольшой дневник, в котором записал: Здесь настроение очень похоже на то, которое было у Бродского, а потом то, которое вызвали пальмы в снегу в культовом фильме Сергея Соловьева под странным названием "Асса".Создатель жанра песни-репортажа Юрий Визбор любил приезжать в Крым в межсезонье – без толп народа. ЮБК для него был местом, где было время и место подумать. Зимой 1982 года он снова нанес визит в Ялту, но севастопольские любители авторской песни прознали о том, какой гость приехал в Крым, и пригласили Визбора в город-герой."Гуляли" в квартире у одного из севастопольских бардов-любителей. На обратном пути, уже впотьмах, с таксистом заскочили в придорожный ресторан под названием "Солнышко", который севастопольцы из-за характерной формы здания прозвали "Шайбой". В ресторане играл гитарист. И у Визбора родилась одна из самых его пронзительных песен: Есть у Визбора и другая крымская песня – не менее романтичная, но без грусти. Она о тех, кто жил в Крыму и оставил свой след в искусстве,"Между Грином и Волошиным, на последнем переходе, мы возвели шатер брезентовый, осветив его костром. И собрали мы сторонников - рифмы, кисти и мелодии, и, представьте, тесно не было нам за крошечным столом!".Песня называется "Спутники".Еще один музыкант, воспевший Южный берег Крыма в межсезонье, понявший всю его прелесть – Вячеслав Малежик. Сначала музыкант играл в различных вокально-инструментальных ансамблях, но затем стал создавать сольные альбомы.17 сентября 1989 года в радиопередаче "Панорама Маяка" Вячеслав Малежик представил две новых песни. Одна из них - композиция под названием "Мертвый сезон", которая вошла в его первый сольник: Лирическая и грустная песня о несчастливой любви, написанная в пору творческого расцвета автора-исполнителя.

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

