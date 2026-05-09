Мадьяр избран премьер-министром Венгрии - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Мадьяр избран премьер-министром Венгрии
Государственное собрание (парламент) Венгрии избрал премьер-министром страны лидера победившей на выборах партии "Тиса" Петера Мадьяра. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 09.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Государственное собрание (парламент) Венгрии избрал премьер-министром страны лидера победившей на выборах партии "Тиса" Петера Мадьяра. Об этом сообщает РИА Новости.После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии.Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По их результатам оппозиционная партия "Тиса" во главе с Мадьяром получила 141 место в парламенте из 199. Правящий альянс "Фидес" и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном получила 52 места.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства Мадьяра Станет ли новый премьер Болгарии вторым Орбаном "Торгует воздухом": что задумал Мадьяр в отношениях Венгрии и России
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Государственное собрание (парламент) Венгрии избрал премьер-министром страны лидера победившей на выборах партии "Тиса" Петера Мадьяра. Об этом сообщает РИА Новости.
"Парламент Венгрии 140 голосами "за", 54 голосами "против" и при одном воздержавшемся избрал Петера Мадьяра премьер-министром Венгрии", - говорится в сообщении.
После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии.
Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По их результатам оппозиционная партия "Тиса" во главе с Мадьяром получила 141 место в парламенте из 199. Правящий альянс "Фидес" и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном получила 52 места.
