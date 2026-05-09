Мадьяр избран премьер-министром Венгрии
Государственное собрание (парламент) Венгрии избрал премьер-министром страны лидера победившей на выборах партии "Тиса" Петера Мадьяра. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T16:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Государственное собрание (парламент) Венгрии избрал премьер-министром страны лидера победившей на выборах партии "Тиса" Петера Мадьяра. Об этом сообщает РИА Новости.После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии.Парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. По их результатам оппозиционная партия "Тиса" во главе с Мадьяром получила 141 место в парламенте из 199. Правящий альянс "Фидес" и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном получила 52 места.
Парламент Венгрии избрал Петера Мадьяра премьер-министром страны