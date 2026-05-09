Киев потерял 740 боевиков при атаках в зоне СВО в перемирие - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Киев потерял 740 боевиков при атаках в зоне СВО в перемирие
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
14:42 09.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в попытках атаковать позиции российских сил в зоне СВО в период действия перемирия лишились 740 военных. Всего зафиксировано 12 атак противника. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Группировка войск "Север" в ходе нанесения ответных ударов разбила вражеские формирования в районах шести населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Противник потерял более 100 военнослужащих, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск "Запад" отразили одну атаку ВСУ в районе населенного пункта Коровий Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Военнослужащие "Южной" группировки отразили две атаки врага в районах двух населенных пунктов ДНР. Потери ВСУ – более 160 боевиков, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станция РЭБ.
Бойцы группировки войск "Центр" отразили восемь атак в районах восьми населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военных, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
Подразделения группировки войск "Восток" отразили одну атаку противника в районе Великомихайловки Днепропетровской области. Украинская армия потеряла более 265 солдат, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" в ходе отражения атак противника нанесли поражение формированиям ВСУ в трех населенных пунктах Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих, девять автомобилей и артиллерийское орудие.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что после вступления в силу режима прекращения огня в честь празднования Дня Победы ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск, а также нанесли 7 151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8 970 нарушений режима прекращения огня, констатировали в ведомстве.
8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".
Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
