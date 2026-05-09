Киев оказался не готов к обмену пленными – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Киев накануне Дня Победы ответил Москве, что не готов к обмену военнопленными. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.
2026-05-09T21:30
владимир путин (политик)
россия
украина
обмен пленными
политика
внешняя политика
переговоры
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Киев накануне Дня Победы ответил Москве, что не готов к обмену военнопленными. Об этом журналистам заявил президент России Владимир Путин.Путин отметил, что первоначально в Киеве говорили, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть, обменять не все 500 пленных, а, возможно, только 200.Президент РФ выразил надежду, что обмен военнопленными с Киевом все же состоится.8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.Москва и Киев в течение субботы должны проработать списки для обмена пленными, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам представителя Кремля, на это все требуется время. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призвали весь мир выступить против реабилитации фашизмаПутин готов встретиться с Зеленским в Москве – КремльВСУ во время перемирия били по гражданским объектам в Крыму
