"Игра на повышение" на Украине может дорого стоить Европе
2026-05-09T21:59
владимир путин (политик)
россия
политика
европа
европейский союз (ес)
коллективный запад
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Европе уже ищут контакта с Россией, понимая, что "игра на повышение" в украинском конфликте будет им дорого стоить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они (европейцы - ред.) "играют на повышение", но судя по тому, что сейчас было сказано, все-таки ищут уже контакта с нами. Понимают, что эта "игра на повышение" может дорого стоить", - сказал российский лидер журналистам.
Путин отметил, что на Западе, безусловно, есть умные люди, которые понимают суть происходящих событий.
"Надеюсь, что эти политические силы постепенно будут возвращаться к власти, либо будут власть брать в свои руки при поддержке подавляющего большинства европейских стран", - добавил президент РФ.
Отвечая на вопрос журналиста, какая кандидатура в Европе была бы для России наиболее предпочтительной для переговоров с ЕС, Путин назвал экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
