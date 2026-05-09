Два безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море - РИА Новости Крым, 09.05.2026

Черноморский флот уничтожил два безэкипадных катера в Черном море. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил два безэкипадных катера в Черном море. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Как уточнили в российском военном ведомстве, всего за время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск, режим прекращения огня был нарушен украинской стороной в зоне СВО около 9000 раз.В ночь на 9 мая украинские беспилотники атаковали Тульскую и Орловскую области, а также ДНР. В результате ударов ранены двое мужчин.8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

