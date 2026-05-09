Для России 9 Мая – не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Для России 9 Мая – не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах
День Победы для России – это не комедийное шоу, а святой день, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 09.05.2026
Для России 9 Мая – не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах

Путин: День Победы для России – это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах

21:53 09.05.2026 (обновлено: 21:59 09.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. День Победы для России – это не комедийное шоу, а святой день, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
"Для нас, для России, все-таки 9 Мая - это не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах. Для нас это святой день, потому что каждая семья у нас пострадала", - сказал российский лидер.
Он напомнил, что Минобороны 4 мая объявил о перемирии с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
По словам Путина, Киев посчитал для себя невыгодным соглашаться с предложением РФ о перемирии 8-9 мая и выдвинул предложение о перемирии с 6 мая.
"Как только мы об этом объявили, никакой реакции ни от кого не было. Спустя день-два, когда в Киеве подумали и осознали, что это поддерживается и администрацией США, сочли для себя благом на это отреагировать. Но просто согласиться с нашим предложением посчитали невыгодным и придумали другое предложение – с 6 числа", - сказал глава государства.
8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".
Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.
