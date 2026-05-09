Для России 9 Мая – не комедийное шоу с игрой на клавишных инструментах

День Победы для России – это не комедийное шоу, а святой день, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T21:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. День Победы для России – это не комедийное шоу, а святой день, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.Он напомнил, что Минобороны 4 мая объявил о перемирии с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.По словам Путина, Киев посчитал для себя невыгодным соглашаться с предложением РФ о перемирии 8-9 мая и выдвинул предложение о перемирии с 6 мая.8 мая президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву объявить перемирие с 9 по 11 мая в честь Дня Победы и обмене пленными по формуле "1000 на 1000".Россия на это согласилась, сообщил накануне помощник президента России Юрий Ушаков.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина согласилась на режим прекращения огня 9, 10 и 11 мая и проведение обмена пленными по указанной формуле.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

