Рейтинг@Mail.ru
Более 100 самолетов вылетели из аэропортов Юга России - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260509/bolee-100-samoletov-vyleteli-iz-aeroportov-yuga-rossii-1155887563.html
Более 100 самолетов вылетели из аэропортов Юга России
Более 100 самолетов вылетели из аэропортов Юга России - РИА Новости Крым, 09.05.2026
Более 100 самолетов вылетели из аэропортов Юга России
Работа аэропортов на Юге России, которая была приостановлена накануне из-за атаки беспилотников ВСУ, в субботу осуществляется в штатном режиме с учетом... РИА Новости Крым, 09.05.2026
2026-05-09T12:18
2026-05-09T12:23
минтранс россии
россия
аэропорт
ростовская область
авиация
безопасность
логистика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148590351_0:174:3310:2035_1920x0_80_0_0_31deec388ab65be7958fe5d7346de382.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Работа аэропортов на Юге России, которая была приостановлена накануне из-за атаки беспилотников ВСУ, в субботу осуществляется в штатном режиме с учетом скорректированного графика рейсов. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.Сейчас специалисты работают над увеличением емкостей и вводом более вместительных типов воздушных судов, в том числе широкофюзеляжных, добавили в Минтрансе."Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82", - говорится в сообщении.В ведомстве рекомендовали пассажирам перед выездом в аэропорт проверять статус рейса с помощью онлайн-табло и при необходимости обращаться в контакт-центры авиакомпаний.Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения продолжают работу по настройке оборудования для осуществления полетов в Ростовской зоне в полном объеме, указали в профильном министерстве.ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.Днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено. По состоянию на 16:00 вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета. До конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить порядка 200 рейсов как из Москвы, так и из регионов.В состав поездов "Таврия "крымского сообщения были включены дополнительные вагоны в связи с ограничениями в аэропортах юга страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148590351_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_9d487c3e4f7d277c0ae6fcdac3708478.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минтранс россии, россия, аэропорт, ростовская область, авиация, безопасность, логистика, новости
Более 100 самолетов вылетели из аэропортов Юга России

Перелеты из аэропортов Юга России после атаки идут штатно по скорректированному графику

12:18 09.05.2026 (обновлено: 12:23 09.05.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту Сочи
Самолет в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Работа аэропортов на Юге России, которая была приостановлена накануне из-за атаки беспилотников ВСУ, в субботу осуществляется в штатном режиме с учетом скорректированного графика рейсов. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
"К настоящему времени с начала суток 9 мая в/из аэропортов Юга России уже выполнено свыше 100 рейсов, на которых перевезено более 14 тысяч пассажиров. Всего до конца дня планируется выполнить 347 рейсов (178 на вылет, 169 – на прилет)", - уточнили в министерстве.
Сейчас специалисты работают над увеличением емкостей и вводом более вместительных типов воздушных судов, в том числе широкофюзеляжных, добавили в Минтрансе.
"Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82", - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали пассажирам перед выездом в аэропорт проверять статус рейса с помощью онлайн-табло и при необходимости обращаться в контакт-центры авиакомпаний.
Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения продолжают работу по настройке оборудования для осуществления полетов в Ростовской зоне в полном объеме, указали в профильном министерстве.
ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
Днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.
Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено. По состоянию на 16:00 вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета. До конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить порядка 200 рейсов как из Москвы, так и из регионов.
В состав поездов "Таврия "крымского сообщения были включены дополнительные вагоны в связи с ограничениями в аэропортах юга страны.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Минтранс РоссииРоссияАэропортРостовская областьАвиацияБезопасностьЛогистикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42Киев потерял 740 боевиков при атаках в зоне СВО в перемирие
14:28На конях со Знаменем Победы: как Севастополь празднует 9 Мая
14:04Переговоры по Украине поставлены на паузу - Ушаков
14:00Путин провел встречу с Фицо: о чем говорили лидеры двух стран
13:48ВСУ во время перемирия били по гражданским объектам в Крыму
13:44Знамя Победы установили на зубцах Ай-Петри в Крыму – видео
13:35Украина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне СВО
13:30Два безэкипажных катера ВСУ уничтожили в Черном море
13:28На Украине люди несут цветы к военным мемориалам в День Победы
12:51Нацистская лоботомия: чем грозит ЕС забвение итогов Второй мировой войны
12:32Символы и традиции Великой Победы – инфографика
12:18Более 100 самолетов вылетели из аэропортов Юга России
12:15Путин призвал жестко пресекать попытки героизации нацистов
11:56В Симферополе кованую карту России дополнили копиями военных памятников
11:49В Севастополе к 9 мая высадили 25 кустов сирени
11:36Священник и хирург Лука Крымский - инфографика РИА Новости Крым
11:23В Симферополе почтили память героев Великой Отечественной войны
11:13На Керченском полуострове на братских могилах почтили память героев войны
10:41Россия на СВО противостоит вооружаемой всем блоком НАТО силе – Путин
10:26Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – дело чести 0:28
Лента новостейМолния