Более 100 самолетов вылетели из аэропортов Юга России

Работа аэропортов на Юге России, которая была приостановлена накануне из-за атаки беспилотников ВСУ, в субботу осуществляется в штатном режиме с учетом... РИА Новости Крым, 09.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Работа аэропортов на Юге России, которая была приостановлена накануне из-за атаки беспилотников ВСУ, в субботу осуществляется в штатном режиме с учетом скорректированного графика рейсов. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.Сейчас специалисты работают над увеличением емкостей и вводом более вместительных типов воздушных судов, в том числе широкофюзеляжных, добавили в Минтрансе."Ситуация в аэропортах Ростовской зоны организации воздушного движения штатная. Пассажирам в полном объеме предоставляются необходимые услуги, согласно Федеральным авиационным правилам ФАП-82", - говорится в сообщении.В ведомстве рекомендовали пассажирам перед выездом в аэропорт проверять статус рейса с помощью онлайн-табло и при необходимости обращаться в контакт-центры авиакомпаний.Специалисты Госкорпорации по организации воздушного движения продолжают работу по настройке оборудования для осуществления полетов в Ростовской зоне в полном объеме, указали в профильном министерстве.ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.Днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено. По состоянию на 16:00 вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета. До конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить порядка 200 рейсов как из Москвы, так и из регионов.В состав поездов "Таврия "крымского сообщения были включены дополнительные вагоны в связи с ограничениями в аэропортах юга страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

