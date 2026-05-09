"Берега Победы": в Ивангороде проходит концерт в честь 9 Мая
В Ивангороде Ленинградской области у стен крепости на берегу реки Нарва проходит праздничный концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в...
2026-05-09T19:14
Концерт "Берега Победы" проходит в Ивангороде на берегу Нарвы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Ивангороде Ленинградской области у стен крепости на берегу реки Нарва проходит праздничный концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пишет РИА Новости.
На мероприятии выступают различные музыкальные коллективы и исполнители, в том числе государственный кубанский ансамбль "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Юрий Лоза и шоу-оркестр "Стрид Бенд".
В ходе концерта на берегу Нарвы была развернута и самая большая копия Знамени Победы размером 48 на 22 метра.
Мероприятие хорошо видно и слышно и с другого берега реки, где находится эстонская Нарва. Ее подготовили совместно с Национальным Фондом правовой поддержки организаций и граждан.
Как сообщает РИА Новости, с эстонской стороны сотни жителей Нравы собрались на набережной, чтобы послушать песни военных лет и почтить память павших в войне с нацизмом.
В самом начале мероприятия прозвучал гимн Советского Союза.
"И сейчас его звуки объединят Нарву и Ивангород. Гимн великой страны, откуда мы все родом. Гимн Советского Союза. И сегодня место нашего замечательного концерта объединяет народы, которые ковали эту победу. Нас разделяет река, нас разъединяют законы, но никто не сможет разъединить наши сердца", - сказал ведущий концерта Дмитрий Губерниев перед тем, как со сцены хор исполнил куплет и припев гимна СССР, а затем был спет гимн России.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поблагодарил жителей эстонской Нарвы, которые пришли послушать праздничный концерт на противоположном берегу.
"Я хочу поблагодарить всех тех, кто на том берегу, за то, что вы пришли. Мы знаем, что происходило последние недели, и как накручивали и заводили эмоционально и вас, и нас, думая, что политики смогут разделить нас. Мы вне политики сегодня, мы - за правду, и мы - за правду о Победе. С Днем Великой Победы всех нас", - сказал он.
По словам жительней Ленобласти, в этом году концерт "Берега Победы" на набережной с эстонской стороны слушают гораздо больше жителей Нарвы, чем обычно.
