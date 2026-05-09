https://crimea.ria.ru/20260509/berega-pobedy-v-ivangorode-prokhodit-kontsert-v-chest-9-maya-1155900064.html

"Берега Победы": в Ивангороде проходит концерт в честь 9 Мая

"Берега Победы": в Ивангороде проходит концерт в честь 9 Мая - РИА Новости Крым, 09.05.2026

"Берега Победы": в Ивангороде проходит концерт в честь 9 Мая

В Ивангороде Ленинградской области у стен крепости на берегу реки Нарва проходит праздничный концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в... РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T19:14

2026-05-09T19:14

2026-05-09T19:14

ленинградская область

9 мая

праздники и памятные даты

день победы

александр дрозденко

новости

эстония

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/09/1155899952_0:0:574:323_1920x0_80_0_0_142a7cba44fed27213ec85462eec8967.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Ивангороде Ленинградской области у стен крепости на берегу реки Нарва проходит праздничный концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пишет РИА Новости.На мероприятии выступают различные музыкальные коллективы и исполнители, в том числе государственный кубанский ансамбль "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, Юрий Лоза и шоу-оркестр "Стрид Бенд".В ходе концерта на берегу Нарвы была развернута и самая большая копия Знамени Победы размером 48 на 22 метра.Мероприятие хорошо видно и слышно и с другого берега реки, где находится эстонская Нарва. Ее подготовили совместно с Национальным Фондом правовой поддержки организаций и граждан.Как сообщает РИА Новости, с эстонской стороны сотни жителей Нравы собрались на набережной, чтобы послушать песни военных лет и почтить память павших в войне с нацизмом.В самом начале мероприятия прозвучал гимн Советского Союза.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поблагодарил жителей эстонской Нарвы, которые пришли послушать праздничный концерт на противоположном берегу.По словам жительней Ленобласти, в этом году концерт "Берега Победы" на набережной с эстонской стороны слушают гораздо больше жителей Нарвы, чем обычно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ленинградская область

эстония

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Митинг-концерт "Одна страна – одна Победа" в Ивангороде Митинг-концерт "Одна страна – одна Победа" в Ивангороде 2026-05-09T19:14 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, 9 мая, праздники и памятные даты, день победы, александр дрозденко, новости, эстония, общество, видео