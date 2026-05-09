Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было

2026-05-09T07:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Великая Отечественная война, представлявшая собой освободительную войну советского народа против фашистской Германии и ее союзников и являвшаяся составной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов, закончилась подписанием акта о капитуляции вооруженных сил Германии в ночь на 9 мая 1945 года.Документ о капитуляции гитлеровской Германии подписывался дважды.В последние месяцы существования фашистского режима в Германии гитлеровская верхушка активизировала многочисленные попытки спасти нацизм путем заключения сепаратного мира с западными державами, которые открыли второй фронт в июне 1944 года. Германские генералы желали капитулировать перед англо-американскими войсками, продолжая войну с СССР.Для подписания капитуляции в Реймсе (Франция), где располагался штаб командующего войсками западных союзников генерала армии США Дуайта Эйзенхауэра, германское командование направило специальную группу, которая пыталась добиться сепаратной капитуляции на Западном фронте. Однако союзные правительства не сочли возможным пойти на такие переговоры, заявив, что готовы обсудить вопрос о полной капитуляции немцев, но германский посланник не имел на это полномочий.Для продолжения переговоров в Реймс на самолете США прибыл начальник оперативного штаба верховного командования вооруженными силами Германии генерал-полковник Aльфред Йoдль, который согласился на окончательное подписание акта о капитуляции, предварительно получив разрешение у германского руководства. Однако в полномочии, данном Йодлю, осталась формулировка заключить "соглашение о перемирии со ставкой генерала Эйзенхауэра".7 мая в 2 часа 41 минуту (по центрально-европейскому времени, 04:41 – по московскому времени) в Реймсе был подписан акт о капитуляции (в советской историографии – протокол о капитуляции). От имени германского верховного командования его подписал Альфред Йодль, от англо-американской стороны – генерал-лейтенант армии США, начальник главного штаба Союзных экспедиционных сил Уолтер Беделл Смит, от СССР – руководитель советской военной миссии во Франции при штабах союзных войск генерал-майор Иван Суслопаров.Также акт в качестве свидетеля подписал заместитель начальника штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез. Согласно документу, с 23 часов 01 минуты 8 мая по центрально-европейскому времени (с 01:01, 9 мая по московскому времени), оставаясь в районах расположения, германские войска должны были прекратить боевые действия на всех фронтах. Акт был составлен на английском языке и только английский текст был признан официальным.Содержание акта о капитуляции, подписанного в Реймсе, отличалось от текста документа, озаглавленного "Безоговорочная капитуляция Германии", который был разработан и согласован трехсторонней Европейской консультативной комиссией, заседавшей в Лондоне (Великобритания), а затем подписан ее членами 25 июля 1944 года. Этот документ был утвержден правительством США 9 августа 1944 года, правительством СССР 21 августа 1944 года и правительством Англии 21 сентября 1944 года.Он представлял собой обширный текст из 14 четко сформулированных статей, в которых, помимо военных условий капитуляции, также говорилось, что СССР, США и Англия "будут обладать в отношении Германии верховной властью" и предъявят дополнительные политические, административные, экономические, финансовые, военные и другие требования. В противоположность этому текст, подписанный в Реймсе, был кратким, содержавшим всего пять статей и касался исключительно вопроса о капитуляции немецких армий на поле боя.Подписавший акт советский представитель генерал Суслопаров не успел из-за нехватки времени получить инструкции от Верховного Главнокомандования, поэтому сделал к нему примечание, в котором говорилось, что данный документ о военной капитуляции "не исключает в дальнейшем подписания иного, более совершенного акта о капитуляции Германии, если о том заявит какое-либо союзное правительство".После подписания акта в Реймсе на Западе войну посчитали законченной. На этом основании США и Великобритания предложили, чтобы 8 мая руководители трех держав официально объявили о победе над Германией. Советское правительство не согласилось и потребовало подписания официального акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, так как боевые действия на советско-германском фронте еще продолжались.Вынужденная подписать реймский акт немецкая сторона тут же его нарушила. Гросс-адмирал Карл Дениц, назначенный Адольфом Гитлером перед своим самоубийством рейхспрезидентом и военным министром Германии (при сохранении за ним должности главнокомандующего ВМФ), отдал приказ немецким войскам на Восточном фронте как можно быстрее отходить на запад, а в случае необходимости пробиваться туда с боем.Глава советского правительства, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР Иосиф Сталин заявил, что акт должен быть торжественно подписан в столице Германии Берлине:После этого заявления верховное командование союзными экспедиционными силами согласилось считать подписанный документ предварительным и провести церемонию вторичного подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и ее вооруженных сил в Берлине.Так как в разрушенной столице Германии нелегко было найти уцелевшее здание, процедуру подписания акта решили провести в предместье Берлина Карлсхорсте в здании, где раньше находился офицерский клуб немецкого военно-инженерного училища. В нем был подготовлен для этого зал.Принятие безоговорочной капитуляции фашистской Германии от советской стороны было поручено заместителю Верховного Главнокомандующего Красной Армии маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Для подписания документа в Берлин прибыли представители верховного командования экспедиционными союзническими силами. Под охраной британских офицеров в Карлсхорст была доставлена германская делегация, имевшая полномочия подписать акт о безоговорочной капитуляции.8 мая ровно в 22 часа по центрально-европейскому времени (в 24 часа по московскому времени) представители советского Верховного Главнокомандования, а также союзного верховного командования вошли в зал, украшенный государственными флагами Советского Союза, США, Англии и Франции. Во время процедуры подписания акта присутствовали советские генералы, войска которых участвовали в штурме Берлина, а также советские и иностранные журналисты.Церемонию открыл маршал Жуков, который приветствовал представителей союзных армий в занятом Красной Армией Берлине. После этого по его распоряжению в зал ввели германскую делегацию. По предложению советского представителя глава германской делегации предъявил документ о своих полномочиях, подписанный Деницем. Затем немецкой делегации был задан вопрос, имеет ли она на руках документ о безоговорочной капитуляции и изучила ли она его. После утвердительного ответа представители германских вооруженных сил по знаку маршала Жукова подписали акт, составленный в девяти экземплярах (по три экземпляра на русском, английском и немецком языках). После этого свои подписи поставили представители союзных войск.От германской стороны акт подписали: начальник штаба Верховного командования германскими вооруженными силами, генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник штаба Люфтваффе (Военно-воздушных сил) генерал-полковник Ганс Штумпф и главнокомандующий Военно-морского флота генерал-адмирал Ганс фон Фридебург.Безоговорочную капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков (от советской стороны) и по уполномочию Верховного главнокомандующего союзными экспедиционными силами главный маршал авиации Великобритании Артур Теддер. В качестве свидетелей свои подписи поставили командующий стратегическими воздушными силами США генерал Карл Спаатс и главнокомандующий французской армией генерал Жан де Латр де Тассиньи.Текст акта, подписанного в Берлине, за исключением несущественных деталей, повторял завизированный в Реймсе документ. Акт содержал положения о безоговорочной капитуляции всех немецких вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, находящихся под германским командованием, о полном разоружении немецких войск и передаче всего оружия и военного имущества представителям Союзного Верховного командования, об обеспечении германским верховным командованием выполнения всех дальнейших приказов, издаваемых Советским Верховным Главнокомандованием и Верховным командованием Союзных экспедиционных сил.Новый документ окончательно закрепил подписанные в Реймсе условия прекращения военных действий и полного разоружения вермахта с 23 часов 01 минуты по центрально-европейского времени 8 мая. Он также содержал статью, которая предусматривала замену подписанного текста "другим генеральным документом о капитуляции".В документе оговаривалось, что только английский и русский тексты являются подлинными. Один экземпляр акта сразу же был вручен Кейтелю. Другой подлинный экземпляр акта утром 9 мая был доставлен самолетом в Ставку Верховного Главнокомандования Красной Армии.Процедура подписания капитуляции гитлеровской Германии закончилась 8 мая в 22:43 по центрально-европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени). В заключение в этом же здании для представителей союзников и гостей состоялся большой прием, продолжавшийся до утра. Об окончании Великой Отечественной войны советский народ узнал из сообщения Совинформбюро 9 мая 1945 года в 10 часов вечера по московскому времени.Полный экземпляр (на трех языках) Акта о военной капитуляции Германии, а также подлинный документ с подписью Деница, удостоверяющий полномочия Кейтеля, Фридебурга и Штумпфа, хранятся в фонде международных договорных актов Архива внешней политики Российской Федерации. Еще один подлинный экземпляр акта находится в Вашингтоне в Национальном архиве США.После подписания акта германское правительство было распущено, а поверженные немецкие войска полностью сложили оружие.Дата официального объявления о подписании капитуляции Германии (8 мая в Европе и Америке, 9 мая в СССР) стала праздноваться как День Победы соответственно в Европе и в СССР.5 июня 1945 года в Берлине четырьмя союзными главнокомандующими была подписана Декларация о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, Великобритании, США и Временным правительством Франции, которая заменил акт о капитуляции Германии. Декларация практически целиком воспроизводила текст документа о безоговорочной капитуляции, выработанный в Лондоне Европейской консультативной комиссией и утвержденный правительствами СССР, США и Великобритании в 1944 году.Сейчас в здании, где проходило подписание акта о капитуляции Германии, находится германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

