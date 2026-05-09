Какой сегодня праздник: 9 мая

В этот день Россия, Белоруссия и еще ряд стран бывшего СССР отмечают День Победы над нацистской Германией, в 1944 году в этот день войска 4-го Украинского...

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В этот день Россия, Белоруссия и еще ряд стран бывшего СССР отмечают День Победы над нацистской Германией, в 1944 году в этот день войска 4-го Украинского фронта освободили осажденный немцами Севастополь. Еще в этот день родился российский поэт Булат Окуджава.Что празднуют в миреВ этот день Россия отмечает День Победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В результате Берлинской наступательной операции и взятия Берлина 9 мая в 0:43 по московскому времени подписан Акт о безоговорочной капитуляции германских войск.Вместе с Россией День Победы 9 мая празднуют Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан и Черногория. С 2017 года эту дату отмечают и в Израиле.Знаменательные событияВ 1502 году в этот день испанский мореплаватель Христофор Колумб, возглавив флотилию из четырех судов, отплыл из Кадиса в свое последнее, четвертое путешествие в Америку, во время которого он доказал, что путь в Южную Азию через Атлантический океан отделен "непреодолимым барьером". Впоследствии выяснилось, что "непреодолимым барьером" для Колумба стал берег Центральной Америки, где нынче находятся Гватемала и Никарагуа.В 1911 году русский физик Борис Розинг во время опытов со сконструированным им кинескопом изображений получил изображение решетки, помещенной перед объективом передатчика. Это была первая в мире телевизионная передача – начало эры телевидения.В 1964 году на киноэкраны во Франции вышел культовый фильм "Фантомас".В 1944 году, на год раньше Великой Победы, войска 4-го Украинского фронта после двухдневного штурма со стороны Сапун-горы освободили осажденный германскими войсками Севастополь.В 1967 году совет Всемирной боксерской ассоциации отозвал у американского боксера Мохаммеда Али титул чемпиона мира в тяжелом весе. Это случилось после того, как против Али выдвинули обвинение в отказе служить в армии США.Кто родилсяВ 1567 году родился итальянский композитор Клаудио Монтеверди, автор знаменитых опер "Орфей", "Возвращение Улисса на родину", утраченных опер "Ариадна", "Андромеда".В 1837 году родился немецкий промышленник Адам Опель, основавший одноименную автомобильную компанию.В 1849 году родился русский астроном Витольд Цераский, ставший одним из первых ученых, применявших в астрономии фотографию. Основал московскую школу астрофотометрии.В 1874 году родился Говард Картер – британский археолог-египтолог, который прославился на весь мир открытием гробницы Тутанхамона.В 1924 году родился советский и российский поэт, бард, прозаик, автор песен Булат Окуджава.В этот день также родились британская актриса Гленда Джексон, вокалист Depeche Mode Дэвид Гаан, советский и российский композитор Виктор Резников, российский актер и режиссер Федор Бондарчук.

Радость со слезами на глазах: 9 мая в архивных кадрах 9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Новость о завершении войны люди встречали со слезами на глазах. После объявления Левитана толпы людей устремились на улицы: все обнимали, целовали, поздравляли друг друга. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества.

