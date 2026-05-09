81-я годовщина Победы и нарушения Киевом перемирия: главное за день

В России отпраздновали 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Украина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне СВО. Более 300 самолетов... РИА Новости Крым, 09.05.2026

2026-05-09T21:44

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В России отпраздновали 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Украина 8970 раз нарушила перемирие с Россией в зоне СВО. Более 300 самолетов вылетели из аэропортов Юга России. Москва и Киев прорабатывают списки для начала обмена пленными, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. В Кремле заявили, что трехсторонние переговоры с Украиной поставлены на паузу. Петер Мадьяр избран премьер-министром Венгрии.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Празднование годовщины Великой ПобедыВ России прошли торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад состоялся на Красной площади в Москве. В этом году он прошел без военной техники. В Минобороны объяснили это текущей оперативной обстановкой. В то же время были показаны кадры работы ВС РФ, в том числе войск беспилотных систем, в зоне специальной военной операции.Крым и Севастополь празднуют День Победы - фотоПрезидент России Владимир Путин в своей речи напомнил, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма и тем самым спас весь мир.На Керченском полуострове на братских могилах почтили память героев войныПрезидент напомнил, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне является делом чести для россиян.Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО И, несмотря на это, наши герои идут вперед, добавил глава государства.Нарушения перемирия со стороны УкраиныЗа время перемирия, вступившего в силу 9 мая, ВСУ совершили 1173 обстрела позиций российских войск. По данным Минобороны РФ, режим прекращения огня был нарушен украинской стороной в зоне СВО около 9000 раз. Кроме того, украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений. Также украинские боевики продолжили наносить удары беспилотниками и артиллерией по гражданским объектам в 18 регионах России, в том числе в Крыму.Российская армия зеркально реагировала на нарушения перемирия и наносила ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.Ситуация в аэропортах Юга РоссииМинтранс России днем в субботу сообщил, что работа аэропортов на Юге России, которая была приостановлена накануне из-за атаки беспилотников ВСУ, в субботу осуществляется в штатном режиме с учетом скорректированного графика рейсов.С начала суток 9 мая в аэропортах Юга России принято и выпущено более 300 рейсов, перевезено свыше 43 тысяч пассажиров. Кроме того, часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через Ростовскую зону управления воздушным движением, что позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо, добавили в министерстве.Обмен пленными между РФ и УкраинойМосква и Киев в течение субботы должны проработать списки для обмена пленными, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По словам представителя Кремля, на это все требуется время. Ушаков отметил, что сегодня в течение дня службы должны активно работать со списками. И если договорятся по своим каналам, то начнется обмен. Но вначале нужно провести черновую работу.Трехсторонние переговоры по УкраинеТрехсторонние переговоры России, США и Украины поставлены на паузу, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. О следующем раунде договоренностей не достигнуто, добавил он.При этом контакты Москвы и Вашингтона активизировались, в частности, на фоне угроз Киева и предупреждения РФ об ответе в случае их исполнения, в результате была достигнута договоренность о перемирии, указал представитель Кремля.Мадьяр избран премьер-министром ВенгрииГосударственное собрание (парламент) Венгрии избрал премьер-министром страны лидера победившей на выборах партии "Тиса" Петера Мадьяра. "За" его кандидатуру проголосовали 140 депутатов, "против" высказались 54. После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

