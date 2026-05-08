ВСУ ударили по Ростовской области ракетами и дронами – что известно
В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T06:59
06:49 08.05.2026 (обновлено: 06:59 08.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его данным, комбинированные атаки отражены в городе Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском и Азовском районах.
В Таганроге обломками дронов поврежден гараж, в селе Чалтырь Мясниковского района в частных домах частично разрушена кровля, выбило стекла.
"Также в Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада. В настоящий момент возгорание локализовано", - уточнил губернатор.
В Ростове повреждены газовая труба и окна в жилых домах, а также грузовой автомобиль.
"В Первомайском районе Ростова в результате падения обломков БПЛА произошло возгорания административного 4-х этажного здания", - добавил Слюсарь.
В Батайске повреждены кровли и окна хозяйственной постройки.
Губернатор добавил, что опасность атак на регион сохраняется.
В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны сбили на подлете к Москве 26 беспилотников
, сообщил мэр Сергей Собянин.
Над Севастополем уничтожены четыре вражеских БПЛА
в районе Северной стороны и Фиолента. Пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщал губернатор Михаил Развожаев.
