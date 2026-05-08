ВСУ ударили по Ростовской области ракетами и дронами – что известно

В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и... РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T06:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область при помощи ракет и беспилотников. В регионе зафиксированы повреждения жилых домов, вспыхнули пожары и разрушены склады. Никто из людей не пострадал. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.По его данным, комбинированные атаки отражены в городе Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском и Азовском районах.В Таганроге обломками дронов поврежден гараж, в селе Чалтырь Мясниковского района в частных домах частично разрушена кровля, выбило стекла. В Ростове повреждены газовая труба и окна в жилых домах, а также грузовой автомобиль. В Батайске повреждены кровли и окна хозяйственной постройки. Губернатор добавил, что опасность атак на регион сохраняется.В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны сбили на подлете к Москве 26 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.Над Севастополем уничтожены четыре вражеских БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента. Пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщал губернатор Михаил Развожаев.

