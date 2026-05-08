ВСУ пытаются атаковать Москву
Силы противовоздушной обороны отражают серии воздушных атак ВСУ на Москву. К этому часу на подлете к столице уже сбили 26 беспилотников, сообщил мэр Сергей... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T06:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отражают серии воздушных атак ВСУ на Москву. К этому часу на подлете к столице уже сбили 26 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.ПВО над Московской областью работает с 00:39. Первые три волны воздушных атак были отражены до двух часов ночи. ВСУ запускали сразу по несколько дронов. В четверг ВСУ начали атаковать Москву с помощью БПЛА. Атаки начались ночью и продолжаются в течение всего дня.С 8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В это время бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. При этом ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.4 мая глава киевского режима заявил, что украинские дроны могут прилететь на парад Победы в Москве.Накануне Зеленский вновь пригрозил нанести удар по параду в Москве. Минобороны России учло его заявление и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
