ВСУ пытаются атаковать Москву

2026-05-08T06:14
06:14 08.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отражают серии воздушных атак ВСУ на Москву. К этому часу на подлете к столице уже сбили 26 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин.
ПВО над Московской областью работает с 00:39. Первые три волны воздушных атак были отражены до двух часов ночи. ВСУ запускали сразу по несколько дронов.
С половины пятого утра боевики возобновили попытки ударить по Москве. ПВО отрабатывает над регионом каждые полчаса. Атаки отражаются, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В четверг ВСУ начали атаковать Москву с помощью БПЛА. Атаки начались ночью и продолжаются в течение всего дня.
С 8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В это время бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.
Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. При этом ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.
4 мая глава киевского режима заявил, что украинские дроны могут прилететь на парад Победы в Москве.
Накануне Зеленский вновь пригрозил нанести удар по параду в Москве. Минобороны России учло его заявление и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.
