ВСУ нарушили перемирие и атаковали российские регионы

2026-05-08T09:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Несмотря на объявленное Россией с нуля часов перемирие и полное прекращение огня российскими военными, ВСУ продолжили наносить удары по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах. Об этом заявили в Минобороны РФ.В ведомстве напомнили, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА.Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня. Кроме того, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности "Нептун". Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. При этом ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 мая все будет нацелено на Киев: Москва предупреждает ЕвропуЗеленский вновь грозит сорвать парад Победы в Москве Перемирие в дни празднования Победы объявляется с полуночи 8 мая до 10 маяНаследники побежденных: чего не учел Зеленский при объявлении "перемирия"

