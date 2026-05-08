ВСУ нарушили перемирие и атаковали российские регионы - РИА Новости Крым, 08.05.2026
ВСУ нарушили перемирие и атаковали российские регионы
ВСУ нарушили перемирие и атаковали российские регионы
2026-05-08T09:22
2026-05-08T09:31
новости сво
министерство обороны рф
перемирие
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Несмотря на объявленное Россией с нуля часов перемирие и полное прекращение огня российскими военными, ВСУ продолжили наносить удары по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах. Об этом заявили в Минобороны РФ.
09:22 08.05.2026 (обновлено: 09:31 08.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Несмотря на объявленное Россией с нуля часов перемирие и полное прекращение огня российскими военными, ВСУ продолжили наносить удары по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
"Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Так, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, РСЗО, минометов и танков. Также нанесли 887 ударов с использованием БПЛА.
Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня.
Кроме того, с нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения специальной военной операции сбито 396 средств воздушного нападения, в том числе 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности "Нептун".
"Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима. В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска БПЛА", - сообщили в Минобороны.
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. При этом ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою в Крыму, погибли пять человек.
