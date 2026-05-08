ВСУ ударили по зданию аэронавигации – закрыты 13 аэропортов на юге России

2026-05-08T09:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщает пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи временно приостановлена работа 13 аэропортов.В этой связи временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.Сейчас корректируются технологии управления воздушным движением на Юге России. Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание. Информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена в 11:00 по московскому времени.ВСУ усилили атаки на регионы РФ. В ночь на 8 мая над регионам РФ, в том числе над Крымом, сбиты 264 беспилотника.В частности, в ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область, над Севастополем уничтожили четыре беспилотника ВСУ, также враг бил по промышленным площадкам Пермского края, в Ельце Липецкой области ранен ребенок.

