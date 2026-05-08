ВСУ ударили по зданию аэронавигации – закрыты 13 аэропортов на юге России - РИА Новости Крым, 08.05.2026
ВСУ ударили по зданию аэронавигации – закрыты 13 аэропортов на юге России
2026-05-08T09:31
09:31 08.05.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Сочи
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщает пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи временно приостановлена работа 13 аэропортов.
"Работа регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на Юге России, временно скорректирована из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России". Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования", – сказано в сообщении.
В этой связи временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
Сейчас корректируются технологии управления воздушным движением на Юге России. Минтранс и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание. Информация о дальнейшей работе аэропортов будет обновлена в 11:00 по московскому времени.
ВСУ усилили атаки на регионы РФ. В ночь на 8 мая над регионам РФ, в том числе над Крымом, сбиты 264 беспилотника.
В частности, в ночь на пятницу ВСУ атаковали Ростовскую область, над Севастополем уничтожили четыре беспилотника ВСУ, также враг бил по промышленным площадкам Пермского края, в Ельце Липецкой области ранен ребенок.
