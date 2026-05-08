ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня
Украинские боевики с полуночи 8 мая 1630 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции российских сил при помощи дронов и артиллерии. Об этом... РИА Новости Крым, 08.05.2026
ВСУ нарушили перемирие 1630 раз – Минобороны
12:17 08.05.2026 (обновлено: 12:30 08.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики с полуночи 8 мая 1630 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции российских сил при помощи дронов и артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что Вооруженные Силы России по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина с 00:00 8 мая полностью прекратили ведение боевых действий в зоне СВО и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
"Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Всего зафиксировано 1630 нарушений режима прекращения огня", - отмечается в сводке оборонного ведомства.
В этих условиях российские силы зеркально реагировали на нарушения перемирия, отметили в Минобороны.
"Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", - добавили в Минобороны.
