Воздушное движение на юге РФ полностью восстановят за 2-3 дня – Савельев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт Симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение двух-трех дней. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности страны.
"В течение буквально двух-трех дней мы восстановим воздушное движение в Ростовской зоне (в зоне ответственности ростовского центра управления полетами – ред.) в полном объеме", – сказал Савельев.
Вице-премьер уточнил, что в пятницу с 4:15 до 5:45 было нанесено три удара по зданию регионального центра организации воздушного движения РФ в Ростове-на-Дону.
После ударов процедуры обслуживания воздушного движения осуществлялись в соответствии с планом мероприятий по действиям в условиях аварийной обстановки и чрезвычайных ситуациях и были переданы в аэродромные диспетчерские центры. Благодаря службе безопасности персонал эвакуирован был в бомбоубежище. Человеческих жертв нет, отметил зампредседателя правительства.
ВСУ атаковали филиал "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
Днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.
Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено. По состоянию на 16:00 вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета. До конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить порядка 200 рейсов как из Москвы, так и из регионов
Президент РФ Владимир Путин назвал удар по центру аэронавигации терактом. Атака могла бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов, но трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы диспетчеров, отметил глава государства.