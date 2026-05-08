Рейтинг@Mail.ru
Война внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континенте - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260508/voyna-vnutri-evropy-bez-uchastiya-rossii-kto-mutit-vodu-na-kontinente-1155834564.html
Война внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континенте
Война внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континенте - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Война внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континенте
Конфликт может начаться внутри Европы на фоне разногласий Евросоюза и Великобритании в условиях усугубления отношений со США. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T08:31
2026-05-08T08:14
павел шипилин
мнения
европа
великобритания
сша
политика
европейский союз (ес)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/23/26/232671_300:207:2048:1190_1920x0_80_0_0_28673a5854a9bc838ad6171c28d44d8c.jpg
Из-за разногласий ЕС и Великобритании в Европе может начаться война – мнение
Из-за разногласий ЕС и Великобритании в Европе может начаться война – мнение
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Конфликт может начаться внутри Европы на фоне разногласий Евросоюза и Великобритании в условиях усугубления отношений со США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин. По его мнению, Евросоюз создавался Соединенными Штатами для того, чтобы контролировать Европу.При этом именно Евросоюз и НАТО объединяли Европу, хотя пресловутый консенсус ЕС никогда там не существовал, добавил он."Консенсус-то был потому, что, в общем-то, до каких-то серьезных шагов не доходило, и соблюдать его было легко. Но как только возникла угроза того, что Европа говорит не одним голосом, а разными, появилась потребность заворачивать гайки", – сказал политолог.Именно жесткое закручивание гаек, по его словам, и можно наблюдать сегодня, когда ЕС пытается отстранить от голосования страны, не согласные с общим решением, в частности касательно украинского конфликта и отношений с Россией. Сегодня это Венгрия, Чехия, Словакия и, возможно, свой голос скоро обретет Болгария, отметил Шипилин.В этих условиях ЕС стремится к жесткой централизации. И тот факт, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на днях представил план по реформированию Евросоюза, предполагающий отказ от принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства, является одним из первых шагов к диктатуризации Европы, считает собеседник.При этом обстановку в Европе продолжит расшатывать Великобритания, осознав опасность для себя в условиях усиления влияния США, а также объединения устремлений Берлина и Парижа на фоне конфликта Запада с Россией, считает он.И делает вывод, что такое противостояние может закончиться конфликтом внутри самой Европы. "Не через 5 – 10, но через 30, 40, 50 лет это может привести к внутриевропейскому конфликту", – подытожил эксперт.При этом Шипилин отметил, что сегодняшние заявления ряда представителей европейских элит о том, что "якобы вся Европа готова воевать с Россией – это неправда".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерные поползновения Германии могут стать поводом для войны – заявлениеИнкубатор террористических угроз: США предупредили Европу из-за мигрантовМежду двух стульев: чего испугался Пашинян на встрече с Путиным перед саммитом ЕС
https://crimea.ria.ru/20260505/ukraina-kak-shirma-evropa-gotova-idti-va-bank-i-delaet-stavki-na-povyshenie-eskalatsii-1155733876.html
европа
великобритания
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/23/26/232671_450:207:2045:1403_1920x0_80_0_0_ffa49f575599dd043be14674bf1b1dde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел шипилин, мнения, европа, великобритания, сша, политика, европейский союз (ес)
Война внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континенте

Война внутри Европы может начаться из-за разногласий ЕС и Британии – мнение

08:31 08.05.2026
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС и Франции
Флаги России, ЕС и Франции - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Конфликт может начаться внутри Европы на фоне разногласий Евросоюза и Великобритании в условиях усугубления отношений со США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин. По его мнению, Евросоюз создавался Соединенными Штатами для того, чтобы контролировать Европу.
Из-за разногласий ЕС и Великобритании в Европе может начаться война – мнение
08:31

"Франция "побрыкалась" во времена де Голля, а со следующим президентом суверенитет все отдавался и отдавался, и в конце концов пришли к этому подобию президента – Макрону, который пытается что-то из себя изобразить, но выглядит не очень убедительно. А Германия вообще оккупированная страна, в которой вся политическая система выстроена американцами", – сказал эксперт.

При этом именно Евросоюз и НАТО объединяли Европу, хотя пресловутый консенсус ЕС никогда там не существовал, добавил он.
"Консенсус-то был потому, что, в общем-то, до каких-то серьезных шагов не доходило, и соблюдать его было легко. Но как только возникла угроза того, что Европа говорит не одним голосом, а разными, появилась потребность заворачивать гайки", – сказал политолог.
Именно жесткое закручивание гаек, по его словам, и можно наблюдать сегодня, когда ЕС пытается отстранить от голосования страны, не согласные с общим решением, в частности касательно украинского конфликта и отношений с Россией. Сегодня это Венгрия, Чехия, Словакия и, возможно, свой голос скоро обретет Болгария, отметил Шипилин.
В этих условиях ЕС стремится к жесткой централизации. И тот факт, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на днях представил план по реформированию Евросоюза, предполагающий отказ от принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства, является одним из первых шагов к диктатуризации Европы, считает собеседник.
"С сейчас, когда Европа "расползается", нет единого мнения, потребность в единой руке велика. Но нет своего Гитлера пока еще в Европе, а они его очень ждут. И я думаю, что гайки будут закручиваться и дальше, уже более откровенно, без прикрас. И с течением ближайших 5 лет, я думаю, что Европу мы не узнаем. Это будет совершенно другое объединение стран", – предположил политолог.
При этом обстановку в Европе продолжит расшатывать Великобритания, осознав опасность для себя в условиях усиления влияния США, а также объединения устремлений Берлина и Парижа на фоне конфликта Запада с Россией, считает он.
"Для Великобритании совершенно невероятным кажется – и всегда казался – союз между Германией и Россией. Но союз между Германией и Францией против Великобритании для нее совершенно неприемлемый. Поэтому, конечно, она будет вставлять палки в колеса. Сейчас, когда Англия "соскочила" с европейского, так сказать, единого пути, мне кажется, Великобритания начнет – она уже давно этим занимается, но более ясно – мутить воду внутри Европы", – сказал гость эфира.
И делает вывод, что такое противостояние может закончиться конфликтом внутри самой Европы. "Не через 5 – 10, но через 30, 40, 50 лет это может привести к внутриевропейскому конфликту", – подытожил эксперт.
При этом Шипилин отметил, что сегодняшние заявления ряда представителей европейских элит о том, что "якобы вся Европа готова воевать с Россией – это неправда".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерные поползновения Германии могут стать поводом для войны – заявление
Инкубатор террористических угроз: США предупредили Европу из-за мигрантов
Между двух стульев: чего испугался Пашинян на встрече с Путиным перед саммитом ЕС
Флаг Украины. Архивное фото
5 мая, 06:49
Украина как ширма: Европа готова идти ва-банк и делает ставки на повышение эскалации
 
Павел ШипилинМненияЕвропаВеликобританияСШАПолитикаЕвропейский Союз (ЕС)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Девятилетний мальчик ранен при атаке ВСУ по Ельцу
08:59В Крыму поставили спектакль о кибер-мошенниках и их жертвах
08:56Лукашенко посетит парад Победы в Москве
08:41На Украине горит 1100 гектаров леса в Чернобыльской зоне отчуждения
08:31Война внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континенте
08:14Эвакуация в Пермском крае – ВСУ атакуют промышленную зону
08:02Рейд в Севастополе закрыт
07:45Города-герои: история почетного звания в инфографике
07:39В Севастополе отменили воздушную тревогу
07:25Воздушную тревогу объявили в Севастополе
07:22264 беспилотника сбили над Крымом и другими регионами России
07:11В Крыму создают цифровую карту кораблекрушений со времен античности
06:49ВСУ ударили по Ростовской области ракетами и дронами – что известно
06:14ВСУ пытаются атаковать Москву
05:50Атака ВСУ на Севастополь – над городом сбили 4 беспилотника
00:01Тепло и туманно: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 8 мая
22:33Массированные атаки ВСУ и новый министр ЖКХ Крыма - главное за день
22:10Жители Севастополя смогут выбирать местные товары по онлайн-каталогу
21:45На Украине распространяются устойчивые к антибиотикам "супербактерии" - СМИ
Лента новостейМолния