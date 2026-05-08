Война внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континенте - РИА Новости Крым, 08.05.2026
Конфликт может начаться внутри Европы на фоне разногласий Евросоюза и Великобритании в условиях усугубления отношений со США. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T08:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым.
Конфликт может начаться внутри Европы на фоне разногласий Евросоюза и Великобритании в условиях усугубления отношений со США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог Павел Шипилин. По его мнению, Евросоюз создавался Соединенными Штатами для того, чтобы контролировать Европу.
"Франция "побрыкалась" во времена де Голля, а со следующим президентом суверенитет все отдавался и отдавался, и в конце концов пришли к этому подобию президента – Макрону, который пытается что-то из себя изобразить, но выглядит не очень убедительно. А Германия вообще оккупированная страна, в которой вся политическая система выстроена американцами", – сказал эксперт.
При этом именно Евросоюз и НАТО объединяли Европу, хотя пресловутый консенсус ЕС никогда там не существовал, добавил он.
"Консенсус-то был потому, что, в общем-то, до каких-то серьезных шагов не доходило, и соблюдать его было легко. Но как только возникла угроза того, что Европа говорит не одним голосом, а разными, появилась потребность заворачивать гайки", – сказал политолог.
Именно жесткое закручивание гаек, по его словам, и можно наблюдать сегодня, когда ЕС пытается отстранить от голосования страны, не согласные с общим решением, в частности касательно украинского конфликта и отношений с Россией. Сегодня это Венгрия, Чехия, Словакия и, возможно, свой голос скоро обретет Болгария, отметил Шипилин.
В этих условиях ЕС стремится к жесткой централизации. И тот факт, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на днях представил план по реформированию Евросоюза, предполагающий отказ от принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства, является одним из первых шагов к диктатуризации Европы, считает собеседник.
"С сейчас, когда Европа "расползается", нет единого мнения, потребность в единой руке велика. Но нет своего Гитлера пока еще в Европе, а они его очень ждут. И я думаю, что гайки будут закручиваться и дальше, уже более откровенно, без прикрас. И с течением ближайших 5 лет, я думаю, что Европу мы не узнаем. Это будет совершенно другое объединение стран", – предположил политолог.
При этом обстановку в Европе продолжит расшатывать Великобритания, осознав опасность для себя в условиях усиления влияния США, а также объединения устремлений Берлина и Парижа на фоне конфликта Запада с Россией, считает он.
"Для Великобритании совершенно невероятным кажется – и всегда казался – союз между Германией и Россией. Но союз между Германией и Францией против Великобритании для нее совершенно неприемлемый. Поэтому, конечно, она будет вставлять палки в колеса. Сейчас, когда Англия "соскочила" с европейского, так сказать, единого пути, мне кажется, Великобритания начнет – она уже давно этим занимается, но более ясно – мутить воду внутри Европы", – сказал гость эфира.
И делает вывод, что такое противостояние может закончиться конфликтом внутри самой Европы. "Не через 5 – 10, но через 30, 40, 50 лет это может привести к внутриевропейскому конфликту", – подытожил эксперт.
При этом Шипилин отметил, что сегодняшние заявления ряда представителей европейских элит о том, что "якобы вся Европа готова воевать с Россией – это неправда".
