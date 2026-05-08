Война внутри Европы без участия России: кто мутит воду на континенте

Конфликт может начаться внутри Европы на фоне разногласий Евросоюза и Великобритании в условиях усугубления отношений со США. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 08.05.2026

2026-05-08T08:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Конфликт может начаться внутри Европы на фоне разногласий Евросоюза и Великобритании в условиях усугубления отношений со США. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Павел Шипилин. По его мнению, Евросоюз создавался Соединенными Штатами для того, чтобы контролировать Европу.При этом именно Евросоюз и НАТО объединяли Европу, хотя пресловутый консенсус ЕС никогда там не существовал, добавил он."Консенсус-то был потому, что, в общем-то, до каких-то серьезных шагов не доходило, и соблюдать его было легко. Но как только возникла угроза того, что Европа говорит не одним голосом, а разными, появилась потребность заворачивать гайки", – сказал политолог.Именно жесткое закручивание гаек, по его словам, и можно наблюдать сегодня, когда ЕС пытается отстранить от голосования страны, не согласные с общим решением, в частности касательно украинского конфликта и отношений с Россией. Сегодня это Венгрия, Чехия, Словакия и, возможно, свой голос скоро обретет Болгария, отметил Шипилин.В этих условиях ЕС стремится к жесткой централизации. И тот факт, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на днях представил план по реформированию Евросоюза, предполагающий отказ от принципа единогласия в пользу квалифицированного большинства, является одним из первых шагов к диктатуризации Европы, считает собеседник.При этом обстановку в Европе продолжит расшатывать Великобритания, осознав опасность для себя в условиях усиления влияния США, а также объединения устремлений Берлина и Парижа на фоне конфликта Запада с Россией, считает он.И делает вывод, что такое противостояние может закончиться конфликтом внутри самой Европы. "Не через 5 – 10, но через 30, 40, 50 лет это может привести к внутриевропейскому конфликту", – подытожил эксперт.При этом Шипилин отметил, что сегодняшние заявления ряда представителей европейских элит о том, что "якобы вся Европа готова воевать с Россией – это неправда".

