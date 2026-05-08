В Запорожской области сократили продолжительность комендантского часа - РИА Новости Крым, 08.05.2026
В Запорожской области сократили продолжительность комендантского часа
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Запорожской области продолжительность комендантского часа сократили на час. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Балицкий.При этом действие комендантского часа не распространяется:Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений не вводится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:04 08.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая - РИА Новости Крым. В Запорожской области продолжительность комендантского часа сократили на час. Соответствующий указ подписал губернатор региона Евгений Балицкий.
"С 12 мая 2026 года режим комендантского часа на территории Запорожской области будет действовать с 23:00 до 05:00, то есть его продолжительность сокращается на один час", - написал он в своем канале в МАКС.
При этом действие комендантского часа не распространяется:
  • на автомобильную дорогу М-14 "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" от города Мелитополя до границы между Запорожской областью и Донецкой Народной Республикой;
  • на автомобильную дорогу М-18 "Харьков – Симферополь – Ялта" от города Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.
Для транзитно проезжающих по Азовскому кольцу автомобилей ограничений не вводится.
