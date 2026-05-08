В Севастополе появился новый исторический маршрут

2026-05-08T16:06
2026-05-08T16:10
16:06 08.05.2026 (обновлено: 16:10 08.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли новый историко-патриотический маршрут – "Тропу памяти". Тропа проходит по местамсражений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Тропа начинается в Морозовке у памятника неизвестному солдату, а завершается у мемориала на месте базирования партизанского отряда в районе Алсу. Вход оформили в виде большой пятиконечной звезды. Вдоль тропы установили 30 столбов и 60 табличек с навигацией, а также информационные стенды", - рассказали в пресс-службе.
Создавали маршрут по поручению губернатора Михаила Развожаева больше года. В разработке принимали участие Севприроднадзор и музей обороны Севастополя, а также инициативная группа подполковника в отставке Евгения Мельничука.
Отмечается, что "Тропа памяти" вошла в состав Большой севастопольской тропы. Теперь каждый может пройти по земле, где воевали защитники Отечества, подчеркнули в правительства.
Большая Севастопольская тропа – визитная карточка активного туризма в нашем регионе. На 250-километровой тропе оборудованы восемь основных и 12 дополнительных маршрутов, веломаршрут и комплекс Виа Феррата. Посещение БСТ бесплатное, на стоянках плата взимается только за проживание, установку палаток на настилы, пользование мангалами и прокат инвентаря.
