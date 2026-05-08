https://crimea.ria.ru/20260508/v-sevastopole-poyavilsya-novyy-istoricheskiy-marshrut-1155868668.html
В Севастополе появился новый исторический маршрут
В Севастополе появился новый исторический маршрут - РИА Новости Крым, 08.05.2026
В Севастополе появился новый исторический маршрут
В Севастополе открыли новый историко-патриотический маршрут – "Тропу памяти". Тропа проходит по местамсражений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства... РИА Новости Крым, 08.05.2026
2026-05-08T16:06
2026-05-08T16:06
2026-05-08T16:10
новости
новости севастополя
севастополь
туризм
туризм в крыму
патриотическое воспитание
крым
новости крыма
большая севастопольская тропа
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/08/1155868793_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc37131e86a467232ca616a049a74275.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли новый историко-патриотический маршрут – "Тропу памяти". Тропа проходит по местамсражений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.Создавали маршрут по поручению губернатора Михаила Развожаева больше года. В разработке принимали участие Севприроднадзор и музей обороны Севастополя, а также инициативная группа подполковника в отставке Евгения Мельничука.Отмечается, что "Тропа памяти" вошла в состав Большой севастопольской тропы. Теперь каждый может пройти по земле, где воевали защитники Отечества, подчеркнули в правительства.Большая Севастопольская тропа – визитная карточка активного туризма в нашем регионе. На 250-километровой тропе оборудованы восемь основных и 12 дополнительных маршрутов, веломаршрут и комплекс Виа Феррата. Посещение БСТ бесплатное, на стоянках плата взимается только за проживание, установку палаток на настилы, пользование мангалами и прокат инвентаря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне выбирают Ялту для отдыха рядом с лесом или паркомШаттлы в Крым и по Крыму должны разгрузить дороги в курортный сезон - экспертКрым взял курс на всесезонный отдых
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/08/1155868793_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_ee33246eb36228a806bf2b1994d09d63.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости севастополя, севастополь, туризм, туризм в крыму, патриотическое воспитание, крым, новости крыма, большая севастопольская тропа
В Севастополе появился новый исторический маршрут
В Севастополе появилась "Тропа памяти" - новый историко-патриотический маршрут
16:06 08.05.2026 (обновлено: 16:10 08.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе открыли новый историко-патриотический маршрут – "Тропу памяти". Тропа проходит по местамсражений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Тропа начинается в Морозовке у памятника неизвестному солдату, а завершается у мемориала на месте базирования партизанского отряда в районе Алсу. Вход оформили в виде большой пятиконечной звезды. Вдоль тропы установили 30 столбов и 60 табличек с навигацией, а также информационные стенды", - рассказали в пресс-службе.
Создавали маршрут по поручению губернатора Михаила Развожаева больше года. В разработке принимали участие Севприроднадзор и музей обороны Севастополя, а также инициативная группа подполковника в отставке Евгения Мельничука.
Отмечается, что "Тропа памяти" вошла в состав Большой севастопольской тропы. Теперь каждый может пройти по земле, где воевали защитники Отечества, подчеркнули в правительства.
Большая Севастопольская тропа – визитная карточка активного туризма в нашем регионе. На 250-километровой тропе оборудованы восемь основных и 12 дополнительных маршрутов, веломаршрут и комплекс Виа Феррата. Посещение БСТ бесплатное, на стоянках плата взимается только за проживание, установку палаток на настилы, пользование мангалами и прокат инвентаря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: